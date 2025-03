Diego Real: «Mis alumnas se mean de la risa»

Diego Real (Mérida, 1991), de las Carmelitas de Cáceres a La Tabacalera en Madrid, convertido en el gran luchador de 'wrestling' Didí Mcnamara, que subía ... al ring en plan diva suprema, cantando 'Aire' de Pedro Marín antes de cada combate. Se graduó en Comunicación Audiovisual en la Carlos III con la primera investigación española sobre pornofeminismo, centrada en Lina Romay, directora de la primera peli porno comercial española en 1974. Con 23 años, apareció en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'.

–¡Qué bizarro todo!

–Me lo pasaba muy bien. Tenía que ir eliminando chicas. Con las dos finalistas me mandaron de excursión a Melilla. Nos casó la presentadora Luján Argüelles. Me llevaron de promoción a 'Sálvame' con Paz Padilla y a Los 40, con Dani Mateo, que me contrató como reportero. Acudía a sitios raros y grababa la experiencia: entraba en Arco pasando por marchante de arte, en la Japan Week travestido.

–¿Y su madre?

–Está curada de espanto, es muy diva, mi referente e inspiración. En los 80 era la presentadora del informativo de TVE en Extremadura: Estrella Bautista.

–Deja la lucha, el pornofeminismo, la tele, la radio, Madrid... Y vuelve a Cáceres. Un cambio un poco fuerte.

–Sí, aquí no había oferta, había que crearla. Me gradué en Dirección de Escena en la ESAD, empecé a hacer rutas teatralizadas en Insertus, organicé el evento City of Dragons de Juego de Tronos, 'showcookings'... Trabajé como meritorio de cámara en la serie 'Romeo y Julieta' y en la película maldita de Hollywood 'El hombre que mató a Don Quijote', que se puede ver en Amazon Prime y la dirigió mi ídolo, Terry Gillian, de los Monty Python. Actualmente, trabajo en varios montajes teatrales. Voy de gira con 'Descarrilados', de José Raynaud, hago de señora. He creado un personaje femenino, Francesca Torrebruno, y me salen más papeles de actriz que de actor.

–¿Y ya hay oferta?

–En Cáceres se está viviendo el boom de un circuito cultural que no es el comercial, podemos llamarlo 'underground'. Se desarrolla en locales donde hay actividades de formato bar que se llenan y desde el Ayuntamiento dan facilidades. Hablo de Espacio Belle Artes, Los Siete Jardines, La Traviata, Corral de las Cigüeñas, Lancelot, Boogaloo, Nebbia, Espacio Creación Joven, Las Caballerizas, Mastropiero... Se mueve en redes, en Tik Tok.

–¿La vida está en las redes?

–La mía, no. Cuando tuve 10.000 seguidores en Twitter, me dio miedo y lo cerré. En Instagram, duré una semana. No quiero influir en nadie, soy un chalado.

–Y Herodes, y San Jorge...

–En la Pasión Viviente de Cáceres hago el papel de Herodes desde la torre de Los Golfines de Abajo. Hago un Herodes borracho y drogado que se mete con Cristo y el público me insulta. Ahora, trabajo con Animatex e hice de San Jorge en un espectáculo por los barrios con la drag queen Femurosa (Jorge Rivero), que era el dragón. Se establecía una relación amorosa entre San Jorge y el dragón e íbamos a terapia de pareja con una psicóloga (Laura Reyes). A los niños les encantaba. Me saludan por la calle: «Hola, San Jorge».

–Ahora es profesor.

–De Expresión corporal, Musicoterapia y Risoterapia en cursos del Ayuntamiento. Mis alumnas tienen entre 60 y 95 años. Se mean de la risa, literalmente, y eso es señal de que hago bien mi trabajo.

–Perdone, pero ¿qué va a ser de su vida?

–Seguiré como hasta ahora. Trabajo en lo mío desde los 18. Acabo de escribir un musical para estrenar en Carnaval y presenté lecturas dramatizadas de mis textos más locos en el Otoño Literario... ¿Relación de pareja? Algunas chicas no siguen este ritmo, otras sí... a veces.