Pedro Acedo ha sido hasta ahora el alcalde más longevo de Mérida (dieciséis años) y ha estado en todas las instituciones políticas. Diputación, Asamblea, ... Congreso y Senado. De su vida al margen de la política se le conoce por ser un ferviente defensor de la bicicleta. En los últimos veinte años ha cogido la bici a diario.

–¿Cómo empezó su pasión por la bici?

–He practicado mucho deporte siempre y he ido dejándolo según he ido cumpliendo años. De joven jugaba mucho al fútbol. Incluso federado. Luego practiqué el tenis y mucho fútbol sala. El ciclismo me gustó siempre y lo practiqué, pero cuando dejé los otros me centré en la bici. Y ahora llevo veinte años cogiéndola a diario.

–¿Qué le ha aportado?

–En principio era casi como deporte exclusivamente. Pero luego me aportó mucho más. He tenido la suerte de encontrar a grandes compañeros. Mi amigo Luisma, por ejemplo. Fue concejal conmigo en el Ayuntamiento. Me aficionó a diseñar nuestras propias rutas. Y en septiembre seguimos con la tradición de hacer el Camino de Santiago. Llevamos ya diecisiete. Cuando era el alcalde, siempre me iba después del Día de Extremadura. Por protocolo tenía el privilegio de pronunciar un discurso en el acto oficial. Y tras ese día, nos cogíamos las bicis y para Santiago. Y hemos mantenido esa tradición. Es una buena fecha para hacer la ruta.

–¿Por qué recomendaría las rutas en bici?

–Yo he hablado mucho con los que hacen el Camino andando. Hay quien prefiere caminar, yo creo que en bici se aprecia mejor el entorno. Veo más cosas que andando. Gracias a esa afición a la bici y al Camino, tuve la oportunidad como alcalde de abrir el Molino de Pancaliente como albergue para peregrinos en Mérida. Convencimos a la Confederación para ceder el terreno y hacerlo.

–¿Y qué rutas hace cerca de Mérida?

–Por aquí disfruto mucho en las cortas diarias. Salgo por Carija, por las acequias del Guadiana o por Arroyo. También por la senda del Guadiana hasta la Zarza. Es un recorrido muy cómodo. Me aporta deporte y tranquilidad cuando voy solo.

–¿Invierte usted mucho en bicis, equipaciones, material, respuestos...?

–Tengo seis bicis. No sé si eso me convierte en un aficionado avanzado. Pero es que en estos veinte años han evolucionado mucho. El año pasado dimos un paso más, compramos ya una bici eléctrica. No queríamos y nos resistíamos, pero al final la tenemos.

–¿Cómo compatibilizaba su vida como alcalde o cuando estuvo en el congreso con la bici?

–Recuerdo que cuando era alcalde iba mucho al Ayuntamiento en bici. De hecho en HOY me sacaron alguna foto. Y luego también como alcalde, cuando hacía el Camino visitábamos algunos ayuntamientos. Nos recibiron en Santiago, La Coruña, Orense y en algún otro ayuntamiento más. Yo no diría que hiciera política con la bici, pero se podría decir que sería como socialpolítica. Era una forma también de establecer relaciones institucionales. Hay varios reportajes sobre los recibimientos en bici.

–¿Es Mérida un buen sitio para un ciclista?

–Muy bueno. Hay para rodadores y para escaladores. Si uno se mete en la carretera nacional 630 camino de Cáceres verá que tiene por allí muchos kilómetros para rodar bien. Y luego hay mucha senda y muchos caminos.

–Diecisiete veces el Camino de Santiago, prepara la dieciocho. ¿Por qué repite?

–Nos da mucho. Hemos encontrado a gente maravillosa que uno guarda con cariño y no ves en otro sitio. Compartes experiencias únicas.

–¿Algún momento ciclista que recuerde especialmente?

–En el camino portugés, cerca de Oporto, nos pilló en una etapa una tormenta grandísima. Fue durísimo. Tan duro que al día siguiente me mareaba. Alfredo de la Rubia, que es médico, venía con nosotros. Me dijo que podía ser por el agotamiento del día anterior. Quería llegar a Finisterre, pero estaba realmente agotado.