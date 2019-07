Los dibujantes de penes

Escuchando la etapa del Tour la otra tarde, me llamó la atención la existencia de una brigada de pirados que se dedica a ir cada noche por las carreteras que acogerán la etapa del día siguiente pintando grandes penes en el asfalto. Esto ha obligado a los organizadores de la carrera a contratar a otra brigada de operarios que van detrás de los pintores de penes borrando sus dibujos procaces para que no sean al día siguiente los protagonistas de la retransmisión televisiva.

Un comentarista se refirió a los de los penes llamándolos tontos y dijo que tampoco era de extrañar pues en todos los pueblos hay dos cosas: una iglesia y un tonto, la iglesia se ve de lejos, pero al tonto te lo encuentras. Sin embargo, ahí discrepo pues estos dibujantes de órganos sexuales no son tontos de pueblo, sino imbéciles de cualquier sitio. Los tontos de pueblo son personajes entrañables a los que jamás se les ocurriría el infantilismo bobo de dibujar vergas sobre el asfalto.

Eso sí, los personajes extravagantes y raros que hay en cada pueblo suelen estar alrededor de las iglesias, un buen sitio para acercarse a los turistas y ofrecerles una visita guiada por Garganta la Olla o un rato de conversación en Casas de Miravete, un pueblo donde un personaje inconcebible se sentó a mi lado en un banco, me contó mil historias extrañas y me cantó una canción. Aunque provocaba ternura, era un poco faltón y cuando me pidió que aplaudiera su canto y le respondí que no podía porque solo tenía una mano, me soltó un desasosegante: «No me extraña».

Todas las ciudades tienen iglesias y personajes estrambóticos. Cáceres, por ejemplo, está marcada por las hazañas de sus ciudadanos singulares. Algunos de ellos ya han muerto, pero siguen en la memoria colectiva y son parte de la historia sentimental de la capital. Incluso hay dos a quienes se les han dedicado sendos libros: Eusebio El Batería, un hombre que saltó de aporrear con un palitroque las escaleras del cine Coliseum a dar conciertos en los pubs de moda, y El Nano, que recorría los barrios portando un estandarte de la Virgen de la Montaña, entonando salmos y salmodias cuyo sonsonete característico no hemos olvidado y que no tenían letra, no decían nada, pero aquella letanía inconexa reconfortaba y reconciliaba con las esencias de la ciudad.

Se dio incluso un caso paradigmático que explica muy bien la relación de Cáceres con sus personajes característicos. Había un señor, ya fallecido, llamado popularmente Leopoldo el de la Bici, al que unas señoras catequistas quisieron reconducir normalizando su extravagancia. Leopoldo huyó despavorido de ellas y la ciudadanía lo apoyó porque en la actitud libre y a su aire de Leopoldo veíamos reflejadas nuestras ansias de vivir y dejar vivir, algo que no cumplimos, pero sí anhelamos.

En Cáceres, nos avergüenza salir en la tele por ser los últimos en consumo cultural o por alguna barrabasada de un guardia, pero nadie puso el grito en el cielo cuando la CNN inmortalizó a otro de nuestros personajes urbanos, Pitoño, bamboleándose al son de su casete en la Plaza Mayor.

Aquí, a nadie se le ocurre pintar penes en las calles ni las aceras porque esos espacios urbanos están para ser recorridos, no ensuciados. Por eso tuvimos a nuestro señor Correcaminos, que contaba los pasos que daba desde que salía de casa e informaba de la cifra exacta. «¿Cuántos Correcaminos?», le preguntábamos, no para reírnos de él, sino porque sabíamos que le gustaba sentirse importante. «4.983 llevo hoy», nos respondía orgulloso y seguía su camino, paso a paso.

Frente a los penes vulgares, las tragedias sublimes de El Shakespeare de la calle Moret, que paseaba recitando escenas de 'Hamlet'. El Machamuelas compraba chatarra, El Cartulina recogía papeles, Eli Cacahué vendía manises, Juan Caraván despachaba gomas de tirachinas y El Chato de los Metales pasó de la División Azul a un quiosco en la avenida de España. Todos eran originales e inolvidables y ninguno dibujaba tonterías.