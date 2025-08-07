HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esther Rodríguez, en la excavación de Casas del Turuñuelo, en Guareña. J. M. Romero

Un día de verano con...

Esther Rodríguez González, arqueóloga

«Son días ideales para sentarse a escribir con calma»

La codirectora de Casas del Turuñuelo no suele planificar sus ratos de ocio en esta época

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:24

Su trabajo al frente del proyecto Construyendo Tarteso, en la excavación del yacimiento de Casas del Turuñuelo, le está dando mucho protagonismo y actividad. Lógico. ... Está junto a Sebastián Celestino al frente de la tarea de desentrañar una de las grandes joyas mundiales de la arqueología impulsa a esta villanovense nacida en 1986.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  6. 6

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8

    La Junta lleva a la Asamblea la creación de la primera universidad privada de Extremadura
  9. 9 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura
  10. 10 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Son días ideales para sentarse a escribir con calma»

«Son días ideales para sentarse a escribir con calma»