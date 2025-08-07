Su trabajo al frente del proyecto Construyendo Tarteso, en la excavación del yacimiento de Casas del Turuñuelo, le está dando mucho protagonismo y actividad. Lógico. ... Está junto a Sebastián Celestino al frente de la tarea de desentrañar una de las grandes joyas mundiales de la arqueología impulsa a esta villanovense nacida en 1986.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Me gustan mucho más las estaciones frías, me resulta más sencillo combatir el frío que los 40 grados que suele hacer en verano en Extremadura.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones?

–Solo durante las vacaciones. Me gusta aprovechar el día, no me importa madrugar y disfrutar de las horas más frescas para pasear o escribir.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Intento hacer el mismo, aunque con el calor se restringen las horas. Adoro pasear y en Extremadura disponemos de extensos paisajes de encina que permiten disfrutar mucho de nuestra naturaleza.

–¿Aumenta sus lecturas?

–Más o menos igual; aunque es cierto que intento aprovechar para leer otro tipo de literatura que no sea científica. En mi caso soy una amante de la novela gráfica y el verano me permite sumergirme más en la lectura.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Pues lo cierto es que más o menos igual durante todo el año. Aunque el verano se presta más para asistir a conciertos, intento disfrutar de la oferta cultural que tenemos en la región.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–Siempre hay propósitos para hacer en verano aquello que no da tiempo durante el resto del año pero la mayor parte de las veces no se cumplen. Soy más de dejarme llevar y disfrutar de lo que venga.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

– Esta es una pregunta difícil, pues se me vienen muchos platos a la cabeza..., pero me quedaré con el melón con jamón.

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Intento cuidarme durante todo el año, pero es cierto que en verano salimos más buscando el fresco en alguna terraza.

–¿Echa la siesta?

–No acostumbro, aunque en verano ayuda a pasar las horas de más calor y a coger fuerzas para el resto del año.

–¿Aguanta bien el calor?

–Siempre he creído que sí, pues en Extremadura siempre hemos tenido veranos muy calurosos; pero lo cierto es que este año está haciendo demasiado calor y se hace más cuesta arriba. Se están perdiendo las noches en las que refrescaba y todavía podía una sentarse en la calle a disfrutar del fresquito.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de las que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–Intento disfrutar de todo un poco. Son las mejores fechas para ver a aquellos amigos que viven lejos, visitar a la familia, hacer alguna pequeña escapada...

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Creo que por igual durante todo el año.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Mi profesión me permite viajar durante todo el año, aunque muchas veces eso esté aparejado con ir a algún congreso o realizar alguna estancia de carácter internacional. No obstante, siempre se saca un hueco para disfrutar de algo de ocio y conocer nuevos sitios.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano?

–Al campo. Tengo el placer de compartir con mi familia una casa en la Sierra de Gredos donde nos juntamos todos en verano y donde una puede huir del calor por unos días.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–Siempre el cine... y las series, por supuesto.

–En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

–Trabajo igual. Los días tranquilos del verano, sin tanta carga burocrática y eventos de carácter científico, son ideales para sentarse a escribir con calma y acabar esos artículos o libros pendientes.

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–No tanto como me gustaría. Además, los arqueólogos tenemos la mala costumbre de aprovechar las vacaciones para visitar yacimientos arqueológicos o las excavaciones que otros colegas están llevando a cabo.

–¿Suele planificar el verano o es más de las que deja que se lo planifique la familia y los amigos?

–Soy más de vivir el día a día. De ir adaptándome a lo que surja.

–¿Le cuesta volver al trabajo?

–Siempre cuesta volver, porque en verano se trabaja con más calma, a otro ritmo.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–Sí, hay que aprovechar las noches para salir a cenar, tomar algo con los amigos, charlar, disfrutar del Festival de Teatro Clásico de Mérida o pasear sin un sol abrasador.

–Díganos un día de verano especial que recuerde.

–Podría enumerar muchos... viajes con amigas a festivales de música, disfrutar de la feria en el pueblo, reencontrarme con amigos, cenas familiares enormes...