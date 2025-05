«Unos días ganas, otros aprendes»

Mario Alberto Montoya Sosa (Buenos Aires, 1963) se vino de Argentina con 21 años. A los diez días de llegar, no tenía una peseta. Limpió ... jardineras en la Gran Vía de Madrid, vendió bisutería en Marbella y acabó como librero ambulante. En 2013, llegó a la Feria del Libro de Badajoz, se enamoró de una pacense y aquí se quedó. Cuando acabó esa relación, tenía una librería en Virgen de la Soledad, ya cerrada, y una tienda llamada 'La hormiga hippie', abierta desde 2017 en Francisco Pizarro.

–Una tienda rarita...

–Tengo libros antiguos, trenes de colección, ropa importada de la India, Nepal, Indonesia... Empecé a vender incienso y eso me llevó a la aromaterapia; vendí minerales y eso me llevó a los tratamientos con gemas. La tienda me ha permitido entrar en contacto con la parte más espiritual de mí mismo.

–Una tienda con filosofía...

–Una tienda respetuosa con todas las religiones del mundo. Los miércoles hacemos prácticas de meditación con la monja budista Rita Adriana Lebato, de procedencia argentina. Era odontóloga y lo dejó para dedicarse a esto. Vienen unas 15 personas. En Badajoz, hay una conciencia creciente en torno a la práctica budista, que es vivir el momento presente con plena conciencia. Esa es la filosofía de vida que la tienda transmite.

–Música relajante, tranquilidad... Se está bien aquí.

–Yo tengo 61 años, pero he vivido 130. Quiero paz y tranquilidad. Hay días que no vendo nada, pero la vida es así: unos días se gana y otros días se aprende. También viene una chica, Virginia Luna Ramos, a echar las cartas del tarot.

–¿Cree usted en eso?

–No creo que adivinen qué me va a pasar, pero sí creo que hay personas como Virginia que tienen un don para ver los perfiles de las personas, sus problemas. A veces, hace más de psicóloga. No se busca ganar pasta como los 'rappeles' (una tirada de tarot, 20 euros), sino que hay gente que lo necesita. También vendo minerales desde un punto de vista vibracional. Todos vibramos de una manera particular.

–¿Vibramos?

–Los minerales ayudan a vibrar de forma proporcional a uno mismo, al momento, a los problemas. A partir de los estudios de gemoterapia, recomendamos las piedras estipuladas para cada circunstancia personal. Por ejemplo y a grandes rasgos, la obsidiana protege de las malas vibraciones, la aguamarina da tranquilidad interior, los cuarzos rosa y verde son buenos para la sanación psíquica.

–¿La gente cree en las piedras?

–Vienen clientes a preguntar qué piedra les puede venir bien, por ejemplo, en época de exámenes y yo les pregunto que hasta qué hora ven la tele porque por muchas piedras que les dé... Creo en el mundo energético, pero con los pies en el suelo. Para salir adelante, te lo tienes que currar.

–¿No le dicen que es usted un cuentista?

–Soy consciente de que hay mucho escepticismo, pero me he encontrado con gente que pide estas cosas, aunque yo soy más de la meditación.

–¿Un confesor multicreencias?

–El mundo de la espiritualidad tiene muchas aristas. Yo practico el budismo, pero no puedo decir que soy budista porque tengo costumbres sociales como tomar cervezas con los amigos. Mi pareja actual, una chica pacense extraordinaria, es cristiana practicante y eso no es obstáculo para una relación plena. Prefiero a una persona equivocada en sus creencias a una atea que cree que solo somos carne.

–¿El amor como religión?

–Está cambiando la sociedad, nuestra manera de relacionarnos y ver el mundo, pero no se establecen el amor ni la comprensión como prioritarios. Lo que pretendo transmitir con esta tienda es un mensaje de amor.