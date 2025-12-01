Diamond Foundry inicia en Trujillo las obras para sus plantas de diamantes y microchips

La fábrica de diamantes sintéticos, que ya funciona en el polígono industrial de Trujillo desde principios de este año, continúa con su fase de ampliación. ... En las inmediaciones de la factoría se puede ver el trabajo de grandes maquinarias, que están aplanando el terreno de cara al inicio de las obras de nuevos edificios, una tarea complicada debido a las grandes piedras de granito que hay en las parcelas.

Esta labor se desarrolla de forma paralela al proyecto que pretende llevar a cabo Diamond Foundry: una nueva apuesta que contempla una inversión de más de 2.300 millones de euros. Y es que la multinacional estadounidense no solo va a ampliar sus instalaciones, también va a asumir más procesos en ellas con la construcción de una factoría de componentes de microchips en la que empleará los diamantes sintéticos que ya fabrica en su fábrica activa.

El primer paso se dio a conocer hace unos días con la autorización del Consejo de Ministros para la creación de una sociedad entre la entidad americana y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), destinada a la fabricación de componentes de alto rendimiento para microchips.

«Solo necesitamos pequeñas actualizaciones de los permisos, que no deberían ser muy complicadas» Rafael Benjumea Director general de Diamond Foundry España

Fuentes municipales explican que los trabajos que se llevan a cabo ahora están centrados en el movimiento de tierras y que el objetivo es avanzar con las siguientes fases que desde el primer momento anunció la empresa para añadir más líneas de producción de lingotes de diamantes sintéticos.

En esas tareas no solo trabajan operarios con maquinaria pesada, sino también personal encargado de realizar las mediciones oportunas. Eso sí, matizan que todavía se tiene que presentar en el Ayuntamiento documentación sobre el proyecto. Aunque tal y como avanzó la semana pasada Rafael Benjumea, director general de Diamond Foundry en España, solo son pequeños detalles. «Cuando tramitamos la primera fase ya incluimos todo este crecimiento, con lo cual desde el punto de vista de los permisos no necesitamos más que pequeñas actualizaciones, que no deberían ser muy complicadas», confirmó el directivo.

La idea de la multinacional es poder iniciar la producción en la nueva planta a lo largo del próximo año.

En este sentido, uno de los aspectos que preocupa a los promotores del conjunto del proyecto –hasta el punto de que incluso se valoraron otras ubicaciones de dentro y fuera de Extremadura para la planta de microchips– es la fuerte demanda de mano de obra que requerirán ambas factorías.

Empleo

Hay que recordar que los promotores de la fábrica de diamantes proyectaron la creación de 300 puestos de trabajo directos en el momento en el que la fábrica estuviese a pleno rendimiento. En la actualidad, hay alrededor de 40 empleados en diferentes funciones y procedentes de diferentes lugares.

La cifra 500 empleos demandará el proyecto de Diamond Foundry en Trujillo, un volumen de mano de obra al que habría que sumar los 1.600 empleos indirectos que se esperan generar en la zona y que es una de las preocupaciones en la localidad ya que la previsón es que tensione el mercado de alquiler en la comarca

Además, los datos que se conocieron la semana pasada es que con la incorporación al complejo industrial de la factoría de componentes de microchips se llegarían a necesitar 500 trabajadores de manera directa, pero que el impacto total en el mercado laboral de la zona, si se tiene en cuenta también el empleo indirecto, podría situarse en 2.100 puestos de trabajo.

Esta circunstancia plantea un problema en Trujillo –municipio con 9.600 habitantes– debido, entre otras cuestiones, a la falta de vivienda para el futuro personal. Se trata de una cuestión ya planteada en varias ocasiones por los responsables de Diamond Foundry España.

La necesidad de vivienda en la cercanía de la fábrica también fue tratada en la visita que el pasado miércoles realizó a las instalaciones de la empresa Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, que estuvo acompañado por la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio.

Precisamente, en el encuentro también se abordó la puesta en marcha del Plan de Formación Estratégica para el Empleo que se considera necesario ante la mano de obra que van a demandar las plantas cuando funcionen con todo su potencial.

Hace más de diez años que no se lleva a cabo una promoción de vivienda pública en Trujillo. Desde el Ayuntamiento se señala que todavía existen viviendas sin ocupar en una de las últimas promociones realizadas.

En este contexto, se apunta que en función de cómo evolucionen los proyectos industriales se demandará a la Junta de Extremadura la construcción de nuevas viviendas.

Desde el sector inmobiliario local ratifican que es complicado encontrar vivienda de alquiler en Trujillo. Una situación que provoca tanto la fuerte demanda como la reducida oferta. No obstante, las personas que actualmente buscan alquilar inmuebles en el municipio no proceden tanto de la fábrica de diamantes, sino de otros proyectos que se desarrollan en la zona, principalmente de la construcción de plantas fotovoltaicas en la comarca de Trujillo, así como de trabajadores que llegan de fuera.

«Hay trabajadores de la fábrica de diamantes que viven en otras poblaciones y van y vienen», sostienen desde las inmobiliarias locales. Eso sí, reconocen que algunos han alquilado un nuevo hogar e, incluso, han comprado.