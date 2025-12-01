HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Movimiento de tierras para la construcción de la nueva fábrica, con la actual al fondo. J. S.

Diamond Foundry inicia en Trujillo las obras para sus plantas de diamantes y microchips

La escasez de viviendas en la localidad preocupa a la multinacional de cara a la fuerte ampliación de plantilla que tiene prevista

Javier Sánchez Pablos
José M. Martín

Javier Sánchez Pablos y José M. Martín

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:31

La fábrica de diamantes sintéticos, que ya funciona en el polígono industrial de Trujillo desde principios de este año, continúa con su fase de ampliación. ... En las inmediaciones de la factoría se puede ver el trabajo de grandes maquinarias, que están aplanando el terreno de cara al inicio de las obras de nuevos edificios, una tarea complicada debido a las grandes piedras de granito que hay en las parcelas.

