Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico

M. Fernández Cáceres Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:21 | Actualizado 11:53h.

Día trágico en las carreteras extremeñas. Dos personas han perdido la vida en dos siniestros viales en la región, uno ocurrido cerca del municipio cacereño de Logrosán y otro en la salida de la localidad pacense de Sancti-Spiritus. Los accidentes han tenido lugar en torno a la misma hora, las ocho de la mañana. Las alertas ha llegado al centro de emergencias 112 Extremadura con seis minutos de diferencia.

Un hombre de 44 años ha muerto tras el choque entre un vehículo y un ciervo en la EX-102. En concreto, el accidente ha tenido lugar en punto kilométrico 40, en el término municipal de Logrosán, según informó el 112, que recibió el aviso del accidente mortal a las 8.06 horas.

Se llamaba Antonio Ramiro Cortijo, era vecino de Navezuelas (649 habitantes) y tenía tres hijos pequeños. Trabajaba como profesor de Educación Física en el instituto de Herrera del Duque.

El alcalde de Navezuelas, Carlos Javier Ríos Peromingo, ha confirmado que se suspenderán todas las actividades ludicas previstas para este fin de semana en la localidad cacereña ubicada en Las Villuercas y que el Ayuntamiento declarará tres días de luto oficial en su memoria.

También ha resultado herida otra persona, un varón de 37 años que viajaba en otro vehículo, aunque en estado leve y no ha precisado traslado a un centro hospitalario. Según informa la Guardia Civil, el turismo que conducía el herido atropelló al animal, que salió despedido hacia el carril de circulación del sentido contrario, momento en el que fue arrollado por el coche que conducía Antonio.

Hasta el lugar del accidente han acudido una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y un equipo médico del centro de salud de Logrosán, que no han podido hacer nada por salvar la vida del fallecido. Además, se han desplazado dotaciones de bomberos de Trujillo, efectivos de la Guardia Civil y un equipo de mantenimiento de carreteras.

El equipo de Investigación de Siniestros Viales, perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres, se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.

Seis minutos antes, el 112 recibió la alerta de otro accidente con víctima mortal, una mujer de 40 años ha muerto que ha sufrido una salida de vía con su coche en la carretera comarcal BA-128, en el punto kilométrico 2, es decir, a la salida del municipio de Sancti Spiritus. El vehículo quedó en un barranco, por lo que se ha precisado la intervención de los bomberos.

Ampliar Imagen del primer tramo de la BA-128. STREET VIEW

Además, hasta el lugar se han desplazado varios recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud: una ambulancia medicalizada, una de Soporte Vital Básico y un equipo médico del consultorio de Sancti-Spiritus. No se ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer. También han acudido efectivos de la Guardia Civil y un equipo de de mantenimiento de carreteras.

Balance de fallecidos en 2025

Este 2025 han perdido la vida en accidentes interurbanos 37 personas en 32 siniestros viales: 17 en la provincia de Badajoz y el resto, 20, en la de Cáceres. Un informe publicado por la Dirección General de Tráfico indica que este año ha habido más accidentes mortales que en 2024 (32 frente a 27) y más fallecidos (37 frente a 29).

El último accidente mortal antes de este miércoles trágico en las carreteras extremeñas fue el pasado 21 de noviembre, cuando un hombre falleció a causa de un choque frontolateral entre dos vehículos en la carretera CC-337, que une Aldea del Cano con Torremocha.

A estas cifras hay que añadirles los fallecidos en siniestros urbanos. El último accidente mortal tuvo lugar el pasado sábado por la noche, cuando un motorista de 29 años falleció tras sufrir un accidente en el casco urbano de Badajoz. El siniestro tuvo lugar a las 23.45 horas, cuando el joven perdió el control de la motocicleta que conducía en la avenida de Elvas.