Los extremeños honran a sus difuntos en un día gris de Todos los Santos

Con cielo plomizo, viento molesto y algo de lluvia, los extremeños regresaron este sábado a los cementerios para recordar a sus difuntos. La mayoría de ... quienes permanecen fieles a la tradición del Día de Todos los Santos son personas de mediana edad y ancianos, pero también pasearon frente a las lápidas jóvenes y niños.

En el cementerio viejo de Badajoz, el de San Juan, estaba ayer, a pesar de sus achaques, Marcelo García, de 90 años. «Aquí tengo enterrados a mis padres, a mi suegra y un niño chico, además de algunos parientes más». Como muchos pacenses, Teresa también cumplió este ritual con la memoria de su familia. «Es algo que nos da paz. Nos gusta hacerlo para recordar a nuestros seres queridos. Nos reconforta estar aquí un día tan señalado, limpiar la lápida y renovar las flores. Aquí reposan mi abuela, mi madre y mi hermano». Antonio Ramírez se desplazó al cementerio para honrar a sus padres y a su suegro. «Venimos días antes para limpiar la tumba y los nichos, y luego el día 1 colocamos las flores». Una costumbre que a su juicio se está perdiendo un poco.

Ver 15 fotos Teresa acudió para poner flores nuevas y acompañar a sus difuntos en el camposanto de San Juan, el más grande de Extremadura. Á. Márquez

Pero no todos acuden por el mismo motivo. Salvador visita este espacio de memoria «simplemente por curiosidad». Él no tiene ningún familiar enterrado aquí, pero le gusta admirar el «arte funerario» y son varias las tumbas y panteones que le llaman la atención. «Hay una de una familia que murió de cólera a finales del siglo XIX; y en la parte de los panteones se ubica uno muy curioso con una escultura que según la creencia se veía desde su casa».

El pico de afluencia en los dos camposantos de la capital pacense comenzaba sobre las once de la mañana, como apuntaba un policía local que vigilaba frente a la entrada del cementerio de San Juan, el más grande de Extremadura. Sin problemas de estacionamiento en este punto próximo a la carretera de Olivenza, la tarea se complicaba en el de Nuestra Señora de la Soledad. Por eso hace días que el Ayuntamiento habilitó un servicio especial de autobús urbano, con salida en la plaza de la Libertad y llegada al cementerio nuevo con diferentes frecuencias y paradas, entre las diez de la mañana y las seis de la tarde.

Ampliar Aparcar fue más complicado en el cementerio Nuestra Señora de la Soledad. HOY

Buscador digital de nichos

En mitad de un trasiego incesante de gente con flores frescas o coloridas composiciones de plástico, Antonia luchaba contra los reflejos del cristal para localizar en la pantalla del buscador la ubicación exacta de un difunto. «Busco a un niño que murió hace muchísimos años. Me lo pidió una cuñada fallecida, y nunca había logrado dar con él, hasta hoy, gracias a esta máquina». Una herramienta digital útil en un lugar con 185 años de historia y 60.000 enterramientos, que aspira a ser Bien de Interés Cultural.

Al lado de ese mismo buscador se colocaron sentados los cinco músicos que componen este año 'Quintetos para la Eternidad', una propuesta musical del Consistorio. Laura Vila es una de sus integrantes. «Tocamos algunos tangos lentos y solemnes, como 'Oblivion', además del 'Ave María' o el Adagio de Albinoni». La joven reconoce que muchos de los asistentes se emocionan al escucharles. «Hay gente que se para, que nos pregunta por las piezas. Nos dicen que les ha recordado un momento específico».

Ampliar 'Quintetos para la Eternidad', ambientaci´o musical en los cementerios de Badajoz. A. Márquez

Javier Ramos era este sábado uno de los dos vendedores de flores instalados en la puerta del camposanto de la carretera de Olivenza. «Vemos que cada vez hay un poco menos de consumo en esta fecha». Ramos cultiva flores en Valdelacalzada y detalla que el clavel y el crisantemo siguen siendo los más buscados. Estas semanas facturan entre un 30 o un 40 por ciento de toda la flor cortada que venden a lo largo del año. A nueve euros la docena se despachaban los claveles en el puesto de la floristería La Orquídea, el mismo precio que en otros puntos de la región. Para este negocio pacense el clavel es la flor estrella del fin de semana de difuntos, junto a la margarita o el pompón; siendo la rosa la que menos adorna los camposantos por su elevado precio.

Afluencia en Cáceres

Este tiemplo nublado tampoco impidió que los cacereños cumplieran este sábado con el ritual de honrar a sus fallecidos, aunque el trasiego ha sido intenso en los últimos días, con largas filas en las floristerías y familias enteras limpiando las lápidas de los nichos en las últimas jornadas.

«La gente no deja la compra de flores para el final», señalaba Verónica López, la profesional al frente de Mari-Leo, una floristería que opera durante todo el año en el camposanto municipal Nuestra Señora de la Montaña y a la que ahora se le unen negocios efímeros, camiones llenos de flores y puestos con sus carpas. «Los días previos ya se prepara todo y el sábado a lo mejor hacen una visita», explican.

«La gente no deja la compra de flores para el final» Verónica López Florista en Cáceres

Las lápidas que muestran el fragmento de años, muy variable, que nos toca estar vivos, están estos días en perfecto estado de revista. Loli perdió a su hermana muy joven, con 32 años, hace 39, pero desde entonces acude con flores a su lápida. «Es por tradición sobre todo, no creo que hoy por ser hoy tengamos que recordar más a las personas que ya no tenemos a nuestro lado», explica mientras coloca las margaritas de color lila que ha comprado este año.

Un arcoiris floral llena el camino principal del camposanto cacereño, en donde predominan los nichos. El crisantemo, la flor clásica del día de difuntos, ha perdido protagonismo en pos del clavel. Hay quien personaliza hasta tal punto el detalle floral que elige los colores de su equipo favorito. Loli, la floristera, cuenta que ha armado centros del Barça. Y hay también quien opta por lápidas que ya llevan rotuladas las flores y a las que no es necesario añadir ningún elemento vegetal. Estos días, cuentan los entendidos, se llevan flores frescas como símbolo, pero a lo largo del año se mantienen centros con flores de papel y de plástico, cada vez más logradas.

Como es habitual, la comunidad gitana se vuelca durante estos días

Como es habitual, la comunidad gitana se vuelca durante estos días, con presencia prácticamente permanente junto el lugar que cobija los restos mortales de sus familiares. Este cementerio, que se encuentra en pleno proceso de remodelación y ampliación, ha redoblado durante estos días la vigilancia debido a la gran afluencia de personas.

Para muchos visitantes, además de recordar a los suyos y sentirles más cercanos, es una forma de encontrarse con vecinos y personas a las que hace tiempo que no se ve, a juzgar por los saludos cariñosos y el poderse al día. El único acto específico organizado para esta jornada fue la eucaristía prevista para las 17 horas y dedicada a todos los difuntos.