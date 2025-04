redacción Martes, 17 de mayo 2022, 12:04 | Actualizado 12:33h. Comenta Compartir

Extremadura ha reafirmado este martes su compromiso contra la LGTBIfobia y ha incidido en la importancia de la educación para prevenir y luchar contra los delitos de odio por razón de orientación sexual e identidad de género, que van en aumento.

La Asamblea de Extremadura ha celebrado el acto institucional del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, en el que han intervenido la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña; la presidenta de la cámara legislativa, Blanca Martín; las presidentas de Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, Silvia Tostado y Pilar Milanés, y la fiscal contra delitos de odio y discriminación de Cáceres, María del Carmen Barquilla.

El acto se ha iniciado con la proyección del cortometraje 'Elsa', del director Albert Carbó, que está inspirado en una menor trans extremeña y que ayuda a visibilizar la infancia transexual y ha concluido con la interpretación al piano de la canción 'Over the rainbow' a cargo de la pianista Paloma Sánchez Rodríguez y de la soprano Gloria Jaramillo.

La consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, ha remarcado que esta celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia cobra especial significación ante «momentos de retroceso» que se materializan en el aumento de delitos de odio y de las agresiones hacia el colectivo.

Denuncias por delitos de odio

Así, ha explicado que en el pasado año 2021 se han registrado 477 denuncias por delitos de odio y motivados por la orientación sexual o identidad sexual en España, una realidad que no debe ser ajena para los gobiernos e instituciones.

En este sentido, la resaltado el paso dado con la puesta en marcha de las oficinas de atención psicológica y jurídica a las víctimas por LGTBIfobia en Extremadura y que presta una atención que estaba recogida en la ley extremeña LGTBI.

Gil Rosiña ha definido a ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Extremadura como un paso imprescindible aunque la misma no cambia la manera de sentir o pensar de la sociedad «de un día para otro» tras su publicación en el BOE o DOE.

Por ello, ha insistido en la necesidad de seguir trabajado en dicha norma y en su desarrollo, sobre todo en lo relativo a la educación de los ciudadanos de mañana, momento en el ha recordado que no en todos los parlamentos de España es posible celebrar un acto como el que se ha desarrollado en Extremadura.

«El compromiso de este parlamento y el gobierno regional, junto con las organizaciones LGTBI, es una realidad palpable y demostrable. Sigamos haciendo posible con el esfuerzo de todos y todas, sigamos haciéndolo posible para que en los años sucesivos podamos todos juntos volver a estar aquí», ha sentenciado.

Fundación Triángulo

Las presidentas de la Fundación Triángulo y de Extremadura Entiende, Silvia Tostado y Pilar Milanés, han coincidido en señalar que el Día Internacional contra la LGTBIfobia conmemora el aniversario de la despatologización de la homosexualidad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990.

Así, Tostado ha recordado que costó mucho llegar a este punto y ha recordado que aún hay países en los que la homosexualidad está perseguida, momento en el que ha incidido en que romper las reglas establecidas por el «cisheteropatriarcado» respecto a la orientación sexual e identidad o expresión de género implica «riesgos que pueden costar la vida».

En este sentido, se ha preguntado que si cada vez que se denuncia ante la opinión pública cifras de víctimas o violencia sufrida los ciudadanos que escuchan son capaces de interpretar la «gravedad» de los números, ya que detrás de ellos «hay vidas y derechos pisoteados».

«Detrás de todo esto hay injusticia que tiene que ser respondida desde todos los espacios. Este es nuestro día a día, pero también lo es nuestra lucha y nuestra capacidad para decir alto y claro basta ya, basta ya de odio, basta ya de discriminación, basta ya de cuestionar nuestras vidas, basta ya de hacer comentarios ofensivos sobre las identidades trans, basta ya de amenazar con retirar o derogar nuestros derechos», ha indicado.

Tostado ha recalcado también que a quienes alimentan las discriminaciones hacia el colectivo LGTBI desde espacios institucionales les dice «alto y claro» que no les tienen «miedo» y ha añadido que le encantaría no se les disfrazara o acogiera en ningún gobierno a cambio de la dignidad de las personas LGTBI, ya que las mismas no pueden ser «ni diana, ni moneda de cambio».

Por parte de Extremadura Entiende, su presidenta, Pilar Milanés, ha considerado que éste es un día muy importante de celebración porque viene a recordar lo avanzado, lo que queda por hacer y lo que se puede perder.

Del mismo modo, ha resaltado que en Extremadura se cuenta con uno de los marcos normativos de referencia y se ha detenido en las personas quehan pasado por las oficinas de atención psicológica y jurídica para víctimas de LGTBIfobia, de forma especial en las mujeres trans.

También, y al igual que Tostado, se ha referido a las «intersecciones» del colectivo, ya que no todos parten de la misma base o el mismo punto, algo que evidencia la necesidad de que haya procesos equitativos en las políticas públicas.

Milanés ha apelado también a la sociedad y a los medios, así como a los sindicatos para que la realidad LGTBI sea tenida en cuenta en los entornos laborales y a los partidos para que en la región no haya fisuras en el consenso con el que nació la ley LGTBI.

Por su parte, la fiscal contra delitos de odio y discriminación de Cáceres, María del Carmen Barquilla, ha explicado que en la Fiscalía de CC una vez al mes existe la posibilidad de solicitar una cita con la representante del Ministerio Fiscal cuando se trate de víctimas de este tipo de delitos o asociaciones que representan a víctimas.

También ha indicado que otra de las funciones de la Fiscalía es proteger a las víctimas y a los testigos a lo largo de todo el procedimiento y ha añadido que una labor importante al respecto es evitar la victimización secundaria.

Barquilla ha señalado del mismo modo que es necesario llevar a cabo la prevención de estos delitos a través de la educación y de la educación en valores, además de sensibilizar a la sociedad y visibilizarlos con el objetivo de prevenir la perpetración de hechos delictivos en un futuro.

Finalmente, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha abogado por seguir reivindicando que en Europa impere como principio básico la consecución de la igualdad, la paz y la solidaridad.

Martín ha destacado que la cámara legislativa mantiene su compromiso de la lucha contra la LGTBIfobia y ha considerado que es importante que en los parlamentos se visualicen este tipo de actos, ya que ha lamentado que comienza a ser una «excepcionalidad» en otras instituciones como consecuencia de que determinadas fuerzas políticas los «boicotean».

De este modo, ha avanzado que este próximo jueves los cuatro grupos parlamentarios con representación en la Asamblea volverán a aprobar un año más una declaración institucional en la que manifiestan su compromiso con la lucha contra la LGTBfobia.

Blanca Martín ha añadido que tras una semana en la que los actos conmemorativos de Europa se han sucedido en la región, es preciso ahora que en el continente, además, se libra una guerra, seguir reivindicando los principios de igualdad, paz y solidaridad.

Así, ha recordado que dos países como Hungría y Polonia han decido «ir en contra de derechos sociales» y «atacar la igualdad entre mujeres y hombres» y los derechos de las personas LGTBI, algo que no pueden consentir ni los Estados miembro ni aquellos que se quieran incorporar.