Día de Extremadura 2021. «Estoy deseando Volver a mi tierra»

Nahum Álvarez Borja | Director del centro penintenciario de Cáceres «Volví a España cuando aprobé en mi especialidad, sociología de la delincuencia»

El Centro Penitenciario de Cáceres ha cumplido recientemente 40 años de vida, y de esas cuatro décadas, nueve años ha ejercido de director Nahum Álvarez Borja, aunque en dos etapas distintas: desde 1994 al 2000 y desde el año 2019 hasta la actualidad.

En su despacho de la prisión, a las afueras de Cáceres pero en lugar visible para los ciudadanos que acuden al parque de El Cuartillo o al Hospital Universitario, cuelga una réplica del Guernica de Picasso, pintura que simboliza el horror de la guerra y también un grito de libertad; desde allí, Nahum Álvarez coordina con su equipo de funcionarios lo que puede ser considerada una pequeña ciudad, donde son visibles, eso sí, muros y rejas: allí conviven hombres que han asesinado y ladrones de guante blanco; de los últimos en llegar, en prisión preventiva, los acusados de robar las botellas millonarias del Hotel Atrio. Procura que cumplan su condena 425 personas, y que luego se reinserten con éxito a la sociedad.

–Nació en Losar de La Vera, pero se educó y formó en Alemania.

–Mi padre tuvo que emigrar cuando yo tenía tres años, y paulatinamente se fueron mis hermanos mayores. Yo soy el pequeño y me reuní con toda la familia en Alemania en 1968, cuando tenía ocho años. Volví a España en el año 1986, una vez que aprobé las oposiciones de prisiones, después de estudiar Sociología. En Remscheid también había un núcleo muy importante de extremeños de la zona de Torremocha.

–Se especializó en conductas en zonas marginadas. ¿Tiene que ver con las circunstancias de la emigración?

–Bueno, los extranjeros cuando llegan a un país tienden a agruparse con los más cercanos, y allí había una colonia muy grande de españoles. Era una ciudad de 130.000 habitantes y los españoles éramos unos 12.000. Además de vivir agrupados en determinados barrios de la ciudad, había todo tipo de instalaciones españolas, hasta teníamos un cine español. Había bares y tiendas españolas. La verdad es que tenías relación con los alemanes casi exclusivamente en el trabajo, fuera del trabajo estabas con españoles. Yo, al estar en la escuela alemana, sí tenía amigos alemanes. Fui presidente de una asociación cultural juvenil y luego presidente a nivel nacional de una federación de asociaciones juveniles de españoles en Alemania.

–¿Tuvo la posibilidad de quedarse a trabajar en Alemania?

–Recién acabada la carrera conseguí una especie de contrato en prácticas, pero a mí siempre me atrajo volver a España, a pesar de que podía continuar trabajando allí en lo mío, que era la criminalidad, el ambiente marginal. Surgió la oposición, y tuve la suerte de aprobarla en mi especialidad, que era la sociología de la delincuencia. Aunque no tuve la oportunidad de volver a Extremadura hasta que me nombraron director del Centro Penitenciario Cáceres II en 1994.

Juan José Flores Gómez | Decano del Colegio de Abogados de Cáceres «Empecé Derecho con el Fuero de los Españoles y terminé con la Constitución»

Ampliar Juan José Flores Gómez. Armando Méndez

Más de media vida, 42 años, es el tiempo que lleva poniéndose la toga negra de abogado Juan José Flores Gómez, el actual decano del Colegio de Cáeres. Un hombre nacido en un pueblo de la llanura cacereña, en Torre de Santa María, al que sin embargo le gusta la montaña, quizá por haber crecido viendo la cumbre de Montánchez. Cuando creció, Juan José Flores se fue a Cáceres a estudiar en el instituto El Brocense y en la ciudad ha desarrollado su tarea profesional.

–¿Cuándo decidió el decano del Colegio de Abogados de Cáceres que lo suyo era el mundo del Derecho?

–Aunque no había tradición familiar, la verdad es que desde pequeño quise estudiar Derecho para ejercer además como abogado.

–¿Estudió en Cáceres?

–Sí. La Universidad de Extremadura creó la facultad en el año 1973 y yo soy de la tercera promoción. Empecé en 1975, terminé en 1980 y ese mismo año ya estaba ejerciendo de abogado.

–Con más de 45 años estudiando leyes, las habrá visto de todo tipo...

–Empecé estudiando Derecho antes de la Constitución (1978), con las leyes que entonces había del Fuero de los Españoles y las Leyes Fundamentales, y terminé estudiando Derecho ya con la Constitución aprobada. Viví el momento de la transición democrática de este país, el cambio de las leyes de la dictadura de Franco a un sistema democrático. La verdad es que los abogados hacemos una labor de estudio permanente de las leyes y de las sentencias, porque de no hacerlo estás obsoleto en dos o tres años. La actualización es básica.

–¿También habrá cambiado en ese tiempo la relación del ciudadano con la justicia?

–Sí. Antes se acudía a la justicia cuando alguien se veía inmerso en un procedimiento penal, en donde se instruía sin el ciudadano. Llevaba la instrucción el juez, y cuando el fiscal formulaba el escrito de acusación era cuando el abogado atendía al justiciable. Los que no tenían recursos conocían el procedimiento cuando todo estaba instruido, y las posibilidades de defensa eran bastante escasas porque todo estaba cocinado y bien cocinado, quedando todo reducido a lo que pudiera suceder en el juicio. Eso cambió luego totalmente, porque el justiciable goza, desde el momento en que es detenido, de un abogado que le va a asistir y asesorar por imperativo legal.

–¿Por qué se representa a la Justicia con una venda en los ojos?

–Tiene que tener la venda en los ojos porque se tiene que administrar sin saber a quién se está juzgado. La justicia no puede ser parcial porque deja de ser justicia.

–Pero no todo es el derecho. Una de sus aficiones es la montaña, ¿En cuáles ha estado?

–Me gusta caminar y hacer montaña. He estado en los Andes, en el Himalaya, en Los Alpes, en la cordillera del Atlas... Extremadura también tiene sitios para increíbles.

