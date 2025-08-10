Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida La agresión fue de madrugada el sábado y unas horas después la Policía Nacional arrestó al presunto autor

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años por agredir sexualmente a una chica de 19 en el parque de la siete sillas de Mérida. El presunto agresor pasará a disposición judicial las próximas horas.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado en este parque de Mérida, una zona muy concurrida de la ciudad por su cercanía a la zona arqueológica. La joven de 19 años fue agredida y denunció los hechos. Horas después los agentes de la Nacional fueron capaces de localizar al presunto autor.

Según ha podido saber HOY la joven es extranjera y estaba en la capital pacense de visita.

Otra agresión sexual

Hace solo un mes que la Policía Nacional de Mérida arrestó a otro hombre por un presunto delito de agresión sexual, aunque en circunstancias muy distintas. Arrestaron a un hombre por forzar a una mujer en un local de intercambio de parejas de la capital.

La mujer acudió a este local el último fin de semana de junio junto a su pareja. Él se fue con una mujer y ella con otro hombre que ignoró que la víctima no quería mantener relaciones sexuales y que, por eso, a pesar de que la mujer le pidió que parara, continuó presuntamente con la agresión sexual.

La mujer acudió a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido y los agentes iniciaron la investigación pertinente para encontrar al supuesto agresor. El anonimato que se garantiza en este tipo de locales dificultó su labor, pero finamente, como confirma la Jefatura, el hombre fue detenido días después.

Según las últimas estadísticas, de diciembre del año pasado, los juzgados de Extremadura investigan cada año más de 400 denuncias contra la libertad sexual.