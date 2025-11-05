Detenidos por robar en el centro de interpretación de Riolobos

Puerta de acceso al centro de interpretación cacereño en el que se cometió el robo.

Luis Expósito Badajoz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:26 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil del equipo Roca de Coria han detenido a dos individuos, una mujer de 22 años y un hombre de 39 años, a quienes se les atribuye la presunta comisión de un delito de robo con fuerza. Supuestamente, sustrajeron diverso material del interior del centro de interpretación de la localidad cacereña de Riolobos.

Según explica la Benemérita en una nota, los hechos se remontan a la madrugada del pasado día 8 de octubre cuando, tras forzar una ventana y la puerta de acceso al Centro de Interpretación, accedieron a su interior y sustrajeron diverso material electrónico y escolar.

La mañana siguiente, al percatarse de lo sucedido, un responsable del centro interpuso una denuncia, mediante la cual el Equipo ROCA de la Guardia Civil tuvo conocimiento de lo sucedido e inició una investigación.

Dos personas

En ella llevaron a cabo múltiples diligencias con las que fueron recabando pruebas concluyentes. Con ellas pudieron corroborar la participación de dos personas en la comisión del delito, se añade.

Con las gestiones practicadas, los agentes identificaron a ambos individuos. Eran conocidos por los investigadores, por lo que fueron localizados en su lugar de residencia en una localidad cercana.

El operativo se saldó con la detención de los presuntos autores del robo con fuerza en el que el valor de los efectos sustraídos y del daño ocasionado para ejecutarlo ascendía a 3.500 euros.

Una vez concluida la instrucción de diligencias, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Coria.

Hechos similares

Precisamente este martes la Guardia Civil hizo público que agentes del equipo Roca de Coria habían detenido a otras tres personas por varios robos con fuerza en comercios de la provincia de Cáceres.

Los arrestos de estos dos hombres y una mujer se produjeron dentro de la denominada operación 'Wonder 25'. Se les investigó como supuestos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales. En total, se contabilizaron cuatro hechos delictivos, dos cometidos en la localidad de Coria, uno en Moraleja y otro en Villamiel (Cáceres).

La actuación se inició a raíz de una serie de robos ocurridos durante los meses de septiembre y agosto de este año en las citadas poblaciones.

Desde el primer momento, los agentes del equipo Roca sospecharon que los robos pudieran estar relacionados, debido a las similitudes en el 'modus operandi' empleado. En todos los casos, los autores actuaban durante la noche, forzando las cerraduras de los establecimientos mediante la fractura del bombín.