Detenido por violencia de género el exalcalde de Torrejoncillo

Ricardo Rodrigo, exalcalde de Torrejoncillo, ha sido detenido como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja. Los hechos ocurrieron en ... la noche del 10 al 11 de agosto, durante las fiestas de la localidad cacereña. El exedil fue detenido el día 11. La Guardia Civil confirma que ese día, viernes, se produjo una detención por violencia machista en el municipio, situado a 12 kilómetros de Coria.

El PSOE, partido al que pertenecía hasta ahora Rodrigo, ha indicado a este diario que la detención tuvo lugar después de que la pareja del exalcalde presentase una denuncia. Rodrigo se puso en contacto con el partido para comunicar lo que había sucedido. Ha presentado su renuncia al acta de concejal en Torrejoncillo y se ha dado de baja en el PSOE como militante. También ha renunciado al puesto que ocupaba en la ejecutiva provincial del partido.

«En cuanto ha pasado el suceso, dimití de todos los cargos, tal y como marca nuestro código ético dentro del partido. Y los demás temas habrá que resolverlos a través de los abogados y ya está. He hecho lo que marca el partido desde el primer momento para no dañar lo que yo defiendo como representante que he sido», señaló este miércoles Ricardo Rodrigo a este diario en una conversación telefónica. Declinó, en cambio, hacer declaraciones sobre lo sucedido.

Informático de profesión, fue alcalde de Torrejoncillo durante la pasada legislatura, de 2019 a 2023. Tras perder en las elecciones municipales del pasado mes de mayo –ganó el PP–, Ricardo Rodrigo seguía vinculado al Ayuntamiento como concejal en la oposición. Tiene una hija de diez años.

«Me hubiese gustado seguir en política», admitía en una entrevista publicada el pasado día 6 por este diario dentro de un reportaje titulado 'Tras la política, de vuelta a la normalidad', en el que cuatro cargos políticos que han dejado su responsabilidad contaban cómo han regresado a su actividad de siempre. En la publicación, el exalcalde contaba que ha vuelto a la empresa de informática para la que trabajaba antes de convertirse en regidor. Teletrabaja desde casa.

El PSOE, por otro lado, asegura que no abrirá expediente a Rodrigo al quedar desvinculado del partido, aunque reitera su compromiso en la lucha contra la violencia de género.