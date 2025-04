«Cuando me detectaron cáncer de colon con 36 años fue un jarro de agua fría»

Verónica Porra Sánchez es de Plasencia, tiene 36 años y en septiembre le diagnosticaron cáncer colorrectal. «Cuando me lo dijeron fue un jarro de ... agua fría», reconoce antes de recordar cómo empezó todo.

«En abril de 2023 empecé a notar molestias cuando iba al baño. Primero sangre en las deposiciones y a medida que fueron pasando los días sucedía más a menudo. En septiembre me hicieron unas analíticas y salió una proteína alta. Luego llegaron otra serie de pruebas y en la colonoscopia ya vieron algo raro. La biopsia y el TAC ya determinaron que era cáncer de colon», comenta.

Estaba en fase I-II, es decir ciertas partes del colon no se habían visto afectadas. «Eso eran buenas noticias porque lo cogieron a tiempo», recuerda Verónica, que tiene varios familiares con antecedes de cáncer, pero con otro tipo de tumor.

En cierto modo, se siente afortunada porque durante todo este proceso ha visto a su alrededor que «este tipo de cáncer es silencioso en muchas ocasiones y cuando lo empiezas a notar ya está en fase III o IV». El suyo dio la cara rápido.

«Tocan cinco años de revisiones; al principio vas con incertidumbre y miedo, pero ahora ya estoy más tranquila»

Así que le operaron el pasado 17 de enero y los médicos tomaron muestras para observar si el cáncer se había diseminado. No hizo falta tratamiento de quimioterapia y en estos momentos está con constantes revisiones y recuperándose de la intervención quirúrgica.

«Emocionalmente vas saliendo del susto poco a poco y físicamente te vas recuperando de las cicatrices. Parece que la evolución va bien», cuenta Verónica, que es el ejemplo de que el cáncer colorrectal cada vez se da en personas más jóvenes.

Por eso, reivindica que el cribado comience a edades más tempranas y no solo a partir de los 50 años y hasta los 69. «Cada vez hay muchos más casos y también en mujeres en este tipo de cáncer que antes se daba más en hombres», comenta Verónica, que hace un llamamiento a la prevención.

«He tenido que paralizar mi vida; ahora miro mucho más el día a día; lo que pasa lo disfruto y ya está»

Estará cinco años con revisiones médicas. «Al principio sentía incertidumbre y miedo, pero ya estoy más tranquila. Tampoco puedes vivir con miedo constante», reconoce antes de asegurar que dispone de la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer desde el punto de vista de asistencia social y psicológico.

«He tenido que paralizarlo todo y mi trabajo en la limpieza porque al ser una labor muy física no la podía realizar», explica Verónica. «Mi manera de ver la vida me ha cambiado por completo. Ahora miro mucho más el día a día. Lo que pasa lo disfruto y ya está. No miro al futuro tanto como antes», concluye.