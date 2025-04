Destrozan y expolian parte de un mosaico romano en Villalba de los Barros

No está perdido en medio del monte o alejado del casco urbano. Al contrario. Tampoco se trata de un hallazgo sorprendente porque se sabe del ... mismo desde 2009. Por eso llama más la atención aún que un yacimiento arqueológico romano, que contiene un mosaico, esté tan abandonado como el que existe en Villalba de los Barros, a 45 kilómetros de Mérida. Tal es el grado de dejadez que sufre que ha sido expoliado y se encuentra ya parcialmente destrozado.

«Esto no puede seguir así. Que hagan algo. Que lo tapen o que lo destape del todo y podamos disfrutarlo en plenitud pero protegido. Si no lo expolian antes claro», clamaba ayer Ramón Muñoz. Vecino de Villalba, delineante de profesión y amante del patrimonio que conduce su pasión cultural a través del proyecto La colmena cultural.

Se refiere a un hallazgo del que la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta tiene constancia desde octubre 2009. Fue un hallazgo casual entonces, un mosaico en el paraje 'Los Llanos de San Juan' en el término villalbense.

Se trata un recinto posiblemente perteneciente a un gran peristilo de una villa romana monumental« que muestra pavimentos musivos »en un aceptable estado de conservación«, se dice en el informa de Cultura. Solo está documentado de forma parcial.

El yacimiento está incluido dentro de la Carta Arqueológica de Extremadura. Es un instrumento técnico que recoge, con el grado de información suficiente, los yacimientos arqueológicos existentes en la región. «De esta manera, se garantiza la protección del patrimonio arqueológico, pues permite conocer y controlar las posibles afecciones a las que se puedan ver sometidos estos yacimientos», explicaba la Junta cuando se aprobó la Carta.

Descubierto el mosaico de Villalba, la Junta envió una notificación a la propietaria de la parcela en la que se encuentra. Se le informó que se habría comprobado de la existencia de un yacimiento arqueológico en su propiedad, «recordándole las obligaciones contenidas en la Ley de Patrimonio para garantizar la conservación del bien».

Sin embargo, en 2011 alguien decidió arar la parcela en la que estaba el mosaico, lo que conllevó destrozos sobre los restos romanos. Lejos de mejorar la situación, empeoró. En 2015 fueron denunciados tres vecinos que habían excavando el mosaico de una de las estancias. Patrimonio inspeccionó la zona, y lo volvió a hacer en 2016 y 2017.

Ampliar Detalle de los restos aún en buen estado. HOY

Expolio

Del destrozo al robo. En abril de 2018 se recibe la denuncia de un vecino. Durante la inspección de los técnicos de Cultura junto al Seprona de la Guardia Civil se verifica que se ha producido el expolio de unos cuatro metros cuadrados del mosaico en otra de las estancias.

El recinto en el que se encuentra no está vallado. Se puede acceder con total facilidad. La única protección que ha tenido el mosaico ha sido una cubrición geotextil, esto es, con una tela permeable a la que se le añadió árido parcialmente. Hoy esa tela está rota y la tierra con la que se tapó el mosaico se ha esfumado. Esto es, está a la intemperie.

En 2019, la Junta de Extremadura remitió al Ayuntamiento de Villalba el informe elaborado por técnicos del Servicio de Patrimonio Cultural, tras la intervención arqueológica realizada para la caracterización de los restos.

En el escrito se recomendó que «en tanto no se reanuden los trabajos de documentación que las estructuras exhumadas deben ser protegidas y el yacimiento perimetrado». Perimetrar no significa vallar y efectivamente no está vallado. Al situarse en una finca privada, la Administración traslada a su dueño una primera responsabilidad de protección.

«Esto no puede ser la competencia es mía o tuya. Que lo protejan de verdad o se irá al garete en días o semanas. Que actúen urgente», remata Muñoz.