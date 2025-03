Destronado por una freidora

Si la llegada del robot que barre y friega me destronó, la aparición en casa de un nuevo electrodoméstico me ha reducido a la nada. ... Desde que tenemos una freidora de aire caliente, noto que sobro. Mi suegra y mi mujer están atentas a las hipotéticas maravillas de ese aparato que fríe sin aceite, que no produce olores, que no mancha y que, dicen ellas, permite comer sano sin perder la autenticidad de los sabores.

El nuevo electrodoméstico es ahora el rey de la casa y yo, entre el robotino aspirador y la freidora mágica, estoy cogiendo un complejo de emérito que está acabando con mi autoestima. Es como si no supieran dónde ponerme: molesto porque estorbo las operaciones del maldito robot limpiador, que va por la casa como si fuera suya y hay que cederle siempre el paso porque, ese es el mensaje que entiendo, tiene preferencia al ser más útil que yo; y molesto porque pongo pegas a las patatas fritas con aire caliente, que parecen de verdad, pero tienen una extraña textura 'plasticosa'.

No sé por qué yo no puedo comprar una televisión grandota y moderna donde pueda ver los partidos del Cacereño (en la vieja no puedo proyectar el canal del fútbol modesto) y sí se puede llenar la casa de aparatos extraños que barren solos, friegan a su bola y fríen sin aceite. Pero nada, en cuanto propongo lo de la tele, mi mujer y mi suegra razonan que la que tenemos se ve bien y que no puedo adorar tanto a una caja tonta entronizada en el altar del salón como si fuera una diosa. «Anda, mi niño, enciérrate en tu habitación y escribe un rato, que va a salir el robotino a limpiar y si andas por ahí mareando con lo de la tele, no puede moverse con libertad», me sugieren.

Y aquí me tienen, encerrado en mi Abu Dabi particular, destronado por una 'conga' y una freidora y escribiendo por no llorar. En fin, me pongo un poco mimoso con estos desplantes familiares, pero, vale, reconozco que desde que tengo una freidora de aire caliente, he dejado de ser monarca en casa, pero soy rey en la calle.

Mis compañeros de trabajo vienen a verme no para consultarme cuestiones de dramaturgia ni plantearme necesidades escénicas, sino para interesarse por la textura de las patatas fritas y el sabor de las croquetas. «Las patatas, un poco raras, pero es cuestión de cogerles el punto», les aclaro. «Las croquetas sabían fuerte, pero dice mi suegra que por culpa de un caldo de cocido hecho con hueso rancio de jamón, no por culpa de la freidora», les explico.

En el Mostazo de las Cuatro Esquinas, las vendedoras me preguntan por el nuevo aparato y yo me siento importante porque esperan mis opiniones para decidirse o no por la freidora mágica. «Freímos pluma el otro día y estaba buenísima», las animo. «Los productos de calidad salen sabrosos y los malos pues no saben bien», relativizo.

En casa, ni caso; en la calle, una autoridad. Es curioso comprobar cómo una simple freidora puede cambiar tu vida durante unos días. La verdad es que el aparato tiene misterio: basta una gotita de aceite para que el pescado rebozado y los filetes empanados parezcan fritos 'de verdad' y estén ricos. Y a partir de ese milagro tonto, te conviertes en el rey de las tertulias. «¿Qué tal la freidora nueva», te preguntan en el café de media mañana y notas un silencio respetuoso y un interés inusitado ante tus palabras explicando cómo freír una salchicha. Pero al volver a casa, choco con la dura realidad de la abdicación: arrumbado en una esquina para no molestar al rey Conga, destronado por una maldita freidora mágica que fríe, asa y dora los muslos de pollo sin aceite, de milagro.