Andamos a trastazos con los restos del dictador, que es verdad que están injustamente inhumados desde que dicen que murió. La sentencia del Supremo ha sido más que interesante. Además de poner las cosas claras frente a los funcionarios de pacotilla de turno, dejar sin esa cantidad enorme de dinero al mantenimiento del panteón (creo que será así), y decir entre líneas que ¡vamos ya!, que la cosa huele a puchero enfermo, ha dicho algo estupendo: no se puede enterrar uno donde le place, donde la familia decide y donde él cree que merece.

En general todo el mundo ahora es incinerado y en ceremonias del nunca jamás, arrojan las cenizas al mar, que ya tiene bastante con los plásticos y los hundimientos. En manifestaciones del fuera de sí cuando uno está vivo y cree que debe ser recordado para siempre, dicen que allí, al lado de las Pirámides de Egipto, o más allá del Kilimanjaro, o en medio del desierto del Thar, y los familiares, presos de la necesidad de cumplir las voluntades de la eminencia fallecida, andan con los despojos de un lado a otro, con los tibores envueltos en bolsas de terciopelo donde acaban anidando las polillas, esperando el momento idóneo para cumplir con la ocurrencia del que se fue sin dejar señas ciertas.

Me gusta que el Supremo haya dejado las cosas en su sitio y sí, está bien que en medio de esas conversaciones de lo que nos gustaría que hicieran con nuestros restos los que nos sobrevivan, expresemos ideas fantásticas como la de navegar en los océanos en botellas de cristal abrazados por notas de adiós a la vida, pringadas de las cenizas humedecidas, o que nos transporten a lomos de una avestruz vestido el cadáver de lagarterana, o que el premio Nobel de turno escriba nuestra oración fúnebre con honorarios a cargo de los deudos, o que en el funeral, en directo, nos interprete la Orquesta Sinfónica de Viena el Réquiem de Mozart y que afronte el caché el seguro de decesos, que ha pagado el desaparecido durante los últimos setenta y tantos años.

Se me ocurren cosas sin cesar, pero menos mal que el Supremo ha puesto coto a los disparates de quienes, en medio del no hacer nada de nada, se han creído que seguían mandando y que usando el dinero que ha salido de no se sabe dónde, puedan usar la paz, los centros de devoción popular, los semáforos, los bancos de la calle, las esquinas, los palacios, las estaciones de metro, los apeaderos de ferrocarril, o lo que en su momento les haya recomendado el abogado de turno para seguir dando por donde duele, mientras deciden enterrar al abuelo, ese que dicen que murió.

Uno no se puede enterrar donde quiere, ¿se enteran? Uno se entierra donde los que están vivos dicen y deciden que molesta menos.

Me encantan los jueces cuando les tocan la toga por enésima, y bajan al suelo de los mortales. Hay momentos y párrafos de sus sentencias dignos de obediencia.