«La despoblación es una amenaza para nuestras tradiciones y costumbres»

María Pía Timón Tiemblo (Madrigal de la Vera, enero de 1954) vive en Madrid y está pasando unos días en Madrigal de la Vera, donde ... nació. Está asimilando que el Gobierno le acaba de conceder el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, un galardón que este año ha destacado la labor de una extremeña que lleva casi cuatro décadas trabajando por el Patrimonio Cultural Inmaterial, ese que, según explica, «está interiorizado en los individuos y en las comunidades formando parte de nuestra identidad».

Tiene que ver, por tanto, con los oficios tradicionales, los rituales festivos, la tradición oral, las representaciones, las manifestaciones musicales y sonoras, la gastronomía y todas aquellas formas de sociabilidad colectiva.

–¿Qué supone este premio para usted?

–He pasado por etapas en el Ministerio de Cultura donde esto era un patrimonio de segunda si lo comparábamos con el monumental, que es el que imperaba cuando inicié mi carrera profesional. Por eso, este premio, aparte de haberme reconocido, permite que se ponga a este patrimonio donde le corresponde. La mayoría de los galardonados antes eran arquitectónicos, de restauración, de jardines, arqueológicos, pero de patrimonio cultural inmaterial ha sido la primera vez.

–En este galardón también han destacado el respeto a la diversidad cultural e igualdad de género en sus trabajos. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer para conservar este tipo patrimonio?

–Ha tenido una papel fundamental en todo lo que tiene ver con la transmisión de conocimientos y saberes. Ha sido una gran transmisora, aunque en los rituales festivos estuviera en un segundo plano.

–¿Qué patrimonio cultural inmaterial destacaría en Extremadura?

–Tiene una gran riqueza. El hecho de que no se haya industrializado como otras regiones ha contribuido a mantener rituales que quizás de otro modo se hubieran perdido. El cruce de culturas, con la Vía de la Plata, y la conexión tan fuerte de pastoreo han generado esa riqueza. Por decir uno cercano a La Vera, puedo hablar del Peropalo de Villanueva de la Vera, que sigue siendo muy identitario y adaptándose a la nueva situación social.

–¿Extremadura corre el riesgo de perder este tipo patrimonio?

–Sí, hay muchos riesgos. Con la globalización, con normas homogéneas y generales, corremos el riesgo de que se pierda ese patrimonio. La despoblación también es una amenaza para nuestras tradiciones y costumbres. Además, a veces no existe la infraestructura adecuada para que haya la transmisión necesaria. Por ejemplo, a veces solo queda un maestro de una danza determinada y habría que documentar su sabiduría y su conocimiento antes de que se pierda.

–¿En ese sentido la Administración extremeña está haciendo bien su trabajo?

–Extremadura tiene una ventaja enorme porque cuenta con un departamento con dos antropólogos en el Instituto de Conservación y Restauración que depende de la Dirección General de Patrimonio. Y eso no es nada habitual en España. Extremadura, comparada con otras comunidades autónomas, hace una gran labor por conservar el Patrimonio Cultural Inmaterial y merece ser reconocida por ello.

–¿La pandemia ha hecho que la población se olvide más de sus costumbres y tradiciones o por el contrario las ha revalorizado?

–Ha sido un arma de doble filo. La mayoría de los rituales no se han celebrado y los oficios han continuado en la medida de lo posible. Sin embargo, el fenómeno tecnológico ha contribuido a revalorizar esas manifestaciones. Son muchos los que se han dado cuenta de lo que supone la fiesta que siempre han celebrado y el año pasado no pudieron. Eso nos ha hecho valorar lo que tenemos. Además, se han proyectado vídeos antiguos en Internet que han posibilitado conectarnos con manifestaciones culturales inmateriales de otros lugares.

–¿Ha visto que se politice el Patrimonio Cultural Inmaterial o incluso apropiaciones por parte de determinados grupos?

–Sí, en algunas regiones, y no es el caso de Extremadura, he visto como se apropiaban de forma indebida de un patrimonio por parte de sectores que carecían de legitimidad. Incluso nos han llamado diciendo que un partido político determinado era el que había resucitado una fiesta y que era de ellos. Es algo que no solo se ha dado en regiones con problemas con el nacionalismo, sino también en otras. En Extremadura jamás se ha permitido por parte de ninguno de los gobiernos apropiarse de este tipo de manifestaciones.