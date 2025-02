Así fue la despedida de Guillermo Fernández Vara de la Asamblea de Extremadura

María Díaz Sánchez Viernes, 14 de julio 2023, 15:30 | Actualizado 16:34h. Comenta Compartir

Guillermo Fernández Vara le dedica unas últimas palabras a María Guardiola tras ser proclamada presidenta de la Junta de Extremadura: «Como trates a la gente cuando estés subiendo es como te tratarán cuando bajes de la cima.» El antiguo presidente remarca la inestabilidad de la política y confiesa que su puesto como líder de la región ha estado lleno de aciertos y de errores.

Fernández Vara se despide de su mandato, que ha durado ocho años aludiendo a su manera de afrontar la política. «Mi madre me dijo que cuando me metiera en política no me metiera con nadie ni me metiera en líos, lo segundo no lo he podido cumplir porque la política está llena de líos». Por ello, asegura que nunca nombrará al gobierno de coalición de PP y Vox con el término «okupa».

En el acto de investidura, el expresidente de la Junta mostró su inconformidad por tener que intervenir en primer lugar, ya que María Guardiola «solo habló ayer de su programa electoral». Además, criticó el discurso de la ya presidenta porque «le faltó alma, el hilo conductor que convierte las ideas en un proyecto». Aun así, ha dejado claro que aunque Guardiola no va a gobernar «porque lo haya querido una mayoría de los extremeños» es «legítimo», y que la razón de este pacto de última hora ha sido «porque Madrid así lo ha decidido y porque tienen en común lo más importante, su objetivo de echar al PSOE».

Fernández Vara ha hecho gala durante su intervención de los avances logrados con el gobierno socialista y asegura que Extremadura es «hoy una región mejor». Ha reconocido que queda trabajo por hacer para seguir mejorando y le ha ofrecido su ayuda a la nueva presidenta. Además durante sus últimos días en la presidencia ha remarcado su labor en la formación de una mejor sanidad pública y del sistema educativo, fundamentales para paliar las diferencias de clase.