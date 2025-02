Me desmayo o me constipo

Me cuentan viajeros del tren extremeño que, tras los episodios de calor por avería del aire acondicionado, viajar en los Alvia, Regionales y Media Distancia ... que unen Madrid con Extremadura es la manera más fácil de cogerse uno de esos constipados de verano que no se quitan hasta mediados de octubre. Lo de los extremeños y el tren no tiene remedio: o nos desvanecemos por culpa del calor o nos resfriamos por efecto del aire acondicionado helador. Ni tenemos remedio ni tenemos término medio.

Si no fuera porque todos los partidos han unido sus voces para llevar la dignidad al tren extremeño, creería que esto del ferrocarril ha sido un invento emocional de un 'think tank' de esos que nutren de argumentos emocionales a los partidos políticos. «Como lo de Txapote y lo de la violencia machista ya está agotado, vamos a probar con el tren, que seguro que emociona y así la gente no piensa en lo que le interesa, sino en lo que le excita». Pero no, todos los partidos a una han cogido la bandera del tren y han eliminado una emoción.

Pero mientras los 'think tanks' (tanques de pensamientos) buscan ideas para tocar la fibra sensible del elector, los viajeros se están cogiendo unos constipados tremendos en los trenes. En Renfe deberían razonar que los extremeños no queríamos congelarnos en los vagones, simplemente no queríamos desmayarnos de calor.

Dejando aparte los tremendos episodios de los trenes abrasadores, lo cierto es que el calor se está convirtiendo en una especie de monstruo tremebundo e inesperado que acabamos de descubrir. En cuanto el termómetro sube de 30, empezamos a quejarnos y a protestar de manera inaudita, como si viviéramos en el norte de Lugo y por aquí nunca hubiéramos superado los 25.

El otro día escuchaba a un hombre de campo en Ceclavín dirigirse a unas señoras que anunciaban una gran hecatombe de 35 grados. Les decía que no se asustaran ni exageraran ni tampoco hicieran mucho caso a la televisión porque en estas fechas y en Extremadura, siempre ha hecho esta temperatura, que sí, que viene el cambio climático, pero viene despacio, poco a poco, no de la noche a la mañana.

Las señoras respondían que ellas tenían más calor que nunca y el hombre de campo decía que eso no podía ser, que hacía la temperatura de siempre y que lo que ellas tenían era mucha sensación de calor, pero no por la temperatura, sino porque lo había dicho la tele, porque de algo hay que hablar y porque el teléfono las avisaba con notificaciones de temperatura extrema.

Si tú estás paseando y el móvil te envía un aviso de peligro por altas temperaturas que pueden llegar a los 35 grados en tu entorno, inmediatamente empiezas a sudar, pero no por el calor, sino por el agobio telefónico, que debe de estar pensado para avisar a los daneses y en cuanto el termómetro sube de 30, tiñe los mapas de color naranja, vibra y tañe campanillas y proyecta mensajes de peligro inminente en la pantalla: «Alerta, alerta, riesgo de golpes de calor y deshidratación». Y claro, con tanta alarma, te 'golpeas' y te deshidratas aunque estés en el salón durmiendo en calzones, con el ventilador puesto y dándole lingotazos a una botella de limonada.

Estas exageraciones sobre el cambio climático son las que favorecen a los negacionistas al igual que otras exageraciones favorecen otras negaciones y dan alas al casticismo que nos quiere llevar a los años 60. Bien están los aparatos de aire en los colegios electorales y en los colegios en general y vivan los trenes refrigerados con sensatez, pero está haciendo el calor que hace siempre por estas fechas.