Lo saben todo de nosotros. Todo lo que les interesa, claro; en particular, los atajos que conducen a nuestra cuenta corriente. Lo demás se la pela. Al grano. Recibo en mi móvil un mensaje: «Jorge porque madre no hay más que una hasta el Día de la Madre 5% de descuento en www.noteolvidesdetumadre.com con el cupón AMOAMIMADRE». Sé que nadie lo va a leer, pero me doy el gustazo de contestarles: «Pues claro que amo a mi madre, gilipollas; la tengo cada día más presente desde que se me murió, hace casi tres años. Y ya que os habéis acordado de ella, yo también me acuerdo de la vuestra». ¡Ea, a la mierda!