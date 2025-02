La desigual renovación en el PP de María Guardiola

Ana B. Hernández Miércoles, 19 de abril 2023, 21:00 Comenta Compartir

Cualquier cambio iba a generar aplausos y críticas y la renovación llevada a cabo por la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la Junta tiene de unos y otras. Todo depende, claro, de si se forma parte o no de esa renovación, de si se está o no en la lista y del puesto en el que se está, lo que determina a fin de cuentas si los próximos cuatro años se tendrá o no sillón y sueldo en la Asamblea.

María Guardiola ha llevado a cabo la renovación prometida. Los cambios afectan, como ha cifrado el partido, a un 80% de los nombres y un 52% de los 70 que se recogen en las dos candidaturas (32 por Cáceres y 38 por Badajoz, suplentes incluidos) son mujeres.

Pero el problema esta vez no está en la paridad entre sexos, sino entre las capitales extremeñas. Las quejas en el seno del PP se han producido por la «desequilibrada renovación» llevada a cabo por la presidenta del partido, según algunas de las fuentes consultadas.

Entre los 10 primeros puestos de la lista cacereña, la que encabeza María Guardiola, se mantienen cinco de los diez diputados que por esta provincia han estado durante esta legislatura: Laureano León, Mercedes Morán, Elena Nevado, Juan Luis Rodríguez Campos y Cristina Teniente.

No solo eso. La presencia cacereña ha crecido con las nuevas incorporaciones que plasman la renovación en esta provincia. Han salido Saturnino López, Pilar Pérez García, Víctor del Moral, Diego Sánchez Duque y Fernando Mazano. En su lugar, y acompañando a Guardiola, entran dos concejales cacereños más: José Ángel Sánchez Juliá y Elena Manzano. Y se completa con dos nombres ajenos a la capital: José Manuel García Ballestero, que no repetirá como candidato a la alcaldía de Coria, y el concejal placentino Luis Miguel Pérez Escanilla.

Este baile de nombres no tiene nada que ver con el que se ha producido en la candidatura por Badajoz. Solo uno de los diez diputados del PP por esta provincia en la pasada legislatura aparece ahora en estos primeros puestos. Es Hipólito Pacheco, en el número 10. Junto a él también repiten, en el 11 y 12, José Antonio Monago y María del Pilar Gómez de Tejada.

Los nueve primeros puestos de la lista por Badajoz dejan claro que la renovación se ha producido, pero también el desigual trato dado a la capital pacense, cuya presencia en la candidatura es poco más que testimonial y motivo fundamental de las quejas.

Encabezada por el secretario general, Abel Bautista, lleva como número dos a la médico Sara García Espada, como independiente, y a la abogada María Isabel Babiano Serrano, perteneciente a la agrupación local, en el número siete.

Hasta el 10 de Pacheco, diputado autonómico y concejal de Malpartida de la Serena, están el presidente provincial y alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro; Tina Rodríguez Martínez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra; Pedro Pablo González Merino, alcalde de Pueblonuevo del Guadiana; e Isabel María García López, concejala de Los Santos de Maimona. El número ocho lo ocupa quien fuera diputada y senadora, Teresa Tortonda, de Villafranca de los Barros, y en el número nueve figura Santi Amaro, el candidato a la alcaldía de Mérida.

Los representantes de los pueblos son mayoría en los puestos de salida y hay quienes consideran que esto puede ser perjudicial. No solo porque el hecho de ser candidatos a alcaldes e ir en las listas regionales puede transmitir poca confianza en lograr buenos resultados en sus localidades, sino porque se está ignorando a la ciudad más poblada de Extremadura y a la mayor agrupación del PP.

En cualquier caso, para María Guardiola, «un pedazo de equipo que está preparado para ese cambio que está pidiendo a gritos Extremadura».

Un equipo en el que ha apostado por introducir nombres nuevos y perfiles variados, aunque nunca llueva a gusto de todos, para iniciar la etapa que el PP de Extremadura comenzó el pasado julio, cuando ella se puso al frente del partido. Un equipo en el que ha querido que estén, explican otras fuentes, quienes han estado con ella desde el inicio; quienes, frente al alcalde de Plasencia, la han respaldado antes y después de la caída de Pablo Casado. Personas como los líderes provinciales, Manuel Naharro y Laureano León, que ya estaban en sus cargos antes de la llegada de Guardiola, y otras como Tina Rodríguez, Elena Manzano o José Manuel García Ballestero.

