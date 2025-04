Un desguace único de motos para Casas de Millán

Ana B. Hernández Domingo, 24 de septiembre 2023, 08:00 | Actualizado 09:44h. Comenta Compartir

Lleva 12 años fuera, trabajando y residiendo en Toledo. Pero desde siempre ha tenido claro que quería regresar a casa y que algún día lo haría. Ahora está a punto de conseguirlo. «Espero que sea a finales de año», adelanta Juan José Arias Prieto. Porque para entonces confía en abrir el desguace de última generación, especializado en motos, en el que lleva trabajando los tres últimos años.

«Las motos son mi pasión, creo que nací con ellas en la cabeza y en Extremadura no hay ningún desguace para estos vehículos», explica Juan José Arias Prieto. El primero será el suyo y lo abrirá en su pueblo, en Casas de Millán, en una nave agrícola que llevaba cerrada 20 años y que él ha adquirido y reformado para poner en marcha la planta de procesado de motos que le permitirá volver a casa.

Tiene mil metros cuadrados y dos parcelas anexas y apenas recuerda ya a la nave agrícola que fue, después de las obras de remodelación que Juanjo ha llevado a cabo con una inversión final que rondará los 230.000 euros. Todos están saliendo de su bolsillo, «de los ahorros de una vida trabajando en el sector de la logística», por el que se decantó para encontrar una salida laboral. «Estudié Filología Hispánica pero entonces no había ni oposiciones, así que me formé en logística y salí de Extremadura para poder trabajar», explica.

Los conocimientos adquiridos en este ámbito, en el que imparte acciones formativas a empresas y en centros de formación, le han resultado ahora fundamentales para poner en marcha su propio proyecto empresarial, con el que logró el pasado año el primer premio de los que anualmente concede la Diputación de Cáceres. Un premio de 15.000 euros que también están invertidos en el desguace.

Generar empleo

«En realidad, una plataforma logística en la que todos los artículos estarán codificados, con capacidad para almacenar cientos de miles de piezas de motos de todas las marcas», detalla Juanjo. Para vender de manera online «a cualquier parte del mundo». La planta, automatizada y digitalizada para mejorar los procesos y ganar eficiencia en ventas, estará preparada para arrancar con una decena de trabajadores, «pero confío en que vaya bien y aumentar el número de puestos de trabajo». También el desguace. «He comprado con este fin una finca colindante de más de 4.000 metros cuadrados».

Todo en Casas de Millán, de poco más de 550 habitantes. «El proyecto lo podría haber hecho realidad en otros lugares, en Toledo contaba con socios capitalistas de hecho; pero no, lo quiero en mi pueblo, para empujarle». Sus vecinos están a la espera de que abra el desguace. «Se descontaminará la moto, se desmontará y despiezará; los elementos no aprovechables se achatarrarán y el resto se limpiará, se comprobará su correcto funcionamiento y se introducirá en el stock a través de un sistema de gestión logística». Y Juanjo abrirá al público su desguace especializado en motos, aunque no descarta tampoco extenderlo a otros vehículos. «De este modo también en Extremadura se podrán dar de baja ya las motos y el negocio se quedará aquí», concluye. Gracias a su iniciativa. «Mi corazón siempre ha estado en esta tierra y mi pueblo es uno de esos que se están apagando; yo quiero contribuir a cambiar ese camino».

