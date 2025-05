La historia de Elisa, Cristina, Isabel y María son similares. La desesperación de una madre que necesita que su hijo reciba terapia porque su desarrollo ... no es acorde a su edad y sufre la lista de espera del sistema público. En algunos casos llevan esperando que sus pequeños sean tratados por profesionales de centros concertados con la Junta más de seis meses, un tiempo vital si necesitan atención temprana, utilizada sobre todo para prevenir y tratar trastornos cognitivos y del lenguaje en niños de cero a seis años.

«Es desesperante ver que tu hijo necesita atención temprana y no te llaman», coinciden estas madres con pequeños de menos de dos años y medio. Cada día se levantan con la ilusión de que suene el teléfono y sus hijos puedan recibir sesiones de terapia y logopedia en los centros que tienen conciertos con el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad).

Una de ellas es Elisa Gálvez (34 años). Su hijo nació a las 28 semanas de gestación y le tuvieron que reanimar en tres ocasiones. Estuvo ingresado en el Hospital de Mérida y a finales de octubre de 2022 solicitó que le valoraran en el Cadex, el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura que se dedica a la valoración y orientación de las personas con discapacidad. Le vieron cuatro meses después y le concedieron dos años de atención temprana, pero está a la espera de que le den una plaza en un centro de atención temprana en el que reciba dos sesiones a la semana de 45 minutos. De eso se encarga el Sepad, pero aún no le han llamado, según cuenta.

«Los primeros meses de vida son los más importantes para el desarrollo y tenemos constancia de que el último niño que ha entrado en el centro de Plena Inclusión de Villanueva de la Serena, que es el que me correspondería, ha esperado nueve meses desde que le hicieron la valoración. Ahora mismo hay aproximadamente 18 a la espera», explica Elisa, que además es terapeuta ocupacional.

«Hemos tenido que empezar terapia por lo privado y son más de 400 euros al mes», dice María, una de las afectadas

En su caso, como profesional, puede estimular a su pequeño, pero a otras familias que están en su situación no les queda más remedio que recurrir al ámbito privado para que sus hijos puedan avanzar y sobre todo no pierdan lo que van logrando.

Es por ejemplo lo que le sucede a María Salguero. Su bebé también nació con 28 semanas de gestación. Tan solo pesó un kilo y 150 gramos. «Los pediatras nos dijeron que necesitaba atención temprana cuanto antes. De hecho ya hemos empezado por lo privado en terapia y fisioterapeuta. Va tres veces a la semana y al mes son más de 400 euros. Solicitamos la valoración al Cadex en noviembre y lo valoraron el 2 de febrero. Ahora estamos a la espera del Sepad para que a mi hijo le den un centro de atención temprana», cuenta María.

Autismo

Los pequeños con altas sospechas de padecer un trastorno del espectro autista (TEA) también necesitan atención temprana, tal y como explica Cristina González, madre de un niño de dos años y medio. «Ya hemos ido al neuropediatra, a terapia para que le enseñen a mirar y al logopeda. Son más de 300 euros al mes», cuenta esta joven de 32 años que en julio de 2022 hizo la solicitud de valoración en el Cadex y a mediados de septiembre le indicaron que necesitaba atención temprana para mejorar los aspectos sociocomunicativos. «Ya llevamos esperando seis meses para que le llamen. Tengo miedo a que mi hijo vaya para atrás. No quiero nada económicamente, solo sus derechos y eso ahora es la atención temprana que no está recibiendo», lamenta.

Isabel María Moreno, de 31 años, también está pasando por lo mismo. Su hija tiene dos años y también tiene sospecha de TEA. «El 8 de noviembre nos dieron la valoración en el Cadex y a día de hoy estamos a la espera de recibir atención temprana en un centro. Mi hija no habla y no me puedo comunicar con ella. Solo nos queda esperar una lista que tiene en torno a una veintena de niños», lamenta.

Estas madres, tres de ellas de Villanueva de la Serena, se han unido a otras de Extremadura que están en una situación similar, y por el momento se han reunido con el alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo. Ahora quieren tener un encuentro con el gerente del Sepad, José Vicente Granado. Buscan una solución cuanto antes. El tiempo corre en su contra. Desde el Sepad indican que ya se han puesto en contacto con las familias que han manifestado estar en lista de espera y están analizando sus expedientes para darles respuesta.