El desempleo tiene rostro femenino: «Tengo dos años de paro; de momento no es un problema económico»

José M. Martín Badajoz Jueves, 4 de enero 2024, 10:53

2023 fue un gran año para el empleo Extremadura. Diciembre concluyó con 76.965 personas apuntadas a las listas del paro, el número más reducido en este mes desde 2006, antes de la crisis económica.

La creación de empleo en la región a los últimos doce meses se constata en todos los sectores de actividad. La más acusada es la que se produce en el sector primario (1.081 parados menos, un 15,1%). En la industria y la construcción los descensos rozan el 9%, con 420 y 619 desempleados menos, respectivamente. En términos absolutos, es en los servicios donde más baja el paro (en 3.157 personas, un 5,3%).

A pesar del movimiento a la baja, en Extremadura sigue habiendo cerca de 77.000 personas en busca de un empleo.

Analizando los datos, el desempleo continúa teniendo rostro de mujer en la región. Ellas representan casi dos de cada tres parados: 48.759 en total. Y más de la mitad de las mujeres que se encuentran en esta situación tienen más de 45 años

Es precisamente el sector servicios es el que agrupa a un mayor número de desempleados en Extremadura. Una de esas personas con esperiencia en este sector y en búsqueda de empleo es Chari González, que a primeros de diciembre dejó de trabajar como técnica de farmacia.

Llevaba mucho tiempo empleada de manera ininterrumpida, por lo que tiene la opción de extender la prestación de desempleo durante el plazo máximo permitido. «Tengo dos años de paro, así que estar sin trabajo no es de momento un problema económico para nosotros», dice al abandonar las instalaciones del Sexpe en Badajoz en compañía de su pareja.

Él sí mantiene su empleo. «Tengo cosas en proyecto, no estamos preocupados», reconoce esta vecina de Valverde de Leganés. En la oficina de la barriada de La Paz, en Badajoz, le han echado una mano en el proceso de alta como demandante de empleo. «Yo no me acordaba desde la última vez que estuve en paro, pero te ayudan en todo», dice.

Ester Barbero, ayer junto a las oficinas del Sexpe.

Ester Barbero se encuentra en una situación parecida a la de Chari, aunque ella está más habituada al desempleo. Terminó el año y concluyó el contrato que tenía, que ha iniciado el año entre los extremeños en situación de desempleo. No es una novedad para ella: «Trabajo en el tercer sector y mis contratos duran lo que los proyectos que desarrollamos», admite. Eso sí, nunca había tenido derecho a cobrar el paro hasta esta ocasión. «Es la primera vez que cobraré la prestación, que la tengo concedida durante cuatro meses», expone esta joven, que espera volver a trabajar antes de agotar ese plazo.

Ester, de 31 años de edad, ha completado a través de internet el proceso para darse de alta como demandante de empleo. «Con el certificado digital es bastante sencillo, pero también es verdad que en las oficinas había gente mayor que lo tiene más complicado; algunos no habían podido ni pedir la cita previa», comenta.

