La deseada agonía de una ZEPA Si se cierra la central nuclear de Almaraz ¿qué organismo o empresa va a mantener el nivel del agua en el embalse?¿Y la temperatura? Al cerrar la central esta ZEPA de Arrocampo se muere y llamativamente no le preocupa a nadie JOSÉ CARLOS ESCUDERO GARCÍA Catedrático Emérito de Ecología y de Evaluación de Impactos Ambientales de la Universidad de Extremadura Martes, 30 julio 2019, 00:16

La central nuclear de Almaraz y su embalse de Arrocampo comenzaron a funcionar en la década de los 80. Desde los comienzos sufrió una férrea oposición social, utilizándose para ello una poderosa herramienta: el miedo a que «explotara». Mientras, Francia plagaba su territorio de centrales y hoy negocia con esa energía eléctrica. Pero a la central nuclear de Almaraz el público la considera de gran impacto ambiental. Aunque curiosamente, desde 2003, la central nuclear, incluido el embalse de refrigeración, constituye una ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) por la alta diversidad de aves que utilizan los recursos del embalse. Por ello, la zona es muy valorada en Extremadura y en el ámbito peninsular.

Entonces… ¿En qué quedamos? Por una parte, es una zona socialmente repudiada, por su gran impacto. Por otra, al ser ZEPA debe ser obligatoriamente conservada y mimada. Al tener conocimiento de este dilema, el gran publico dice « …que se quite la central y se conserve el embalse…» ¿Pero, es posible?

El embalse de refrigeración de la central de Almaraz está construido sobre el pequeño cauce del arroyo Arrocampo, que prácticamente era saltable por una persona con ciática. Pero el subsuelo y el valle que había modelado a lo largo del tiempo geológico era adecuado para hacer un reservorio de agua que sirviera para refrigerar los condensadores de la central. En ese valle se construyó una muralla (técnicamente «pantalla») a lo largo del cauce. Cerrado con la presa en cabecera y abierto por la cola.

¿Y esto para qué? Puesto que el reservorio de manera natural no recibiría nunca agua suficiente para su llenado y mantenimiento adecuado, ya que se requiere que esté siempre lleno a tope, para no tener problemas como ocurrió en Fukushima, el agua se obtiene básicamente del Tajo. Y se logra por cinco enormes bombas que suben el agua al embalse. El agua se encamina así hacia la central, entra, refrigera y sale térmicamente contaminada, es decir más caliente que entró. Sigue su recorrido, hacia la cola, la rodea y se encamina hacia la presa, para verter al Tajo.

El agua que llega al embalse presenta las siguiente características: está fuertemente contaminada de derivados del nitrógeno y del fósforo, debido a las aguas residuales de Madrid, Toledo y Talavera de la Reina, entre otras poblaciones populosas. Este agua es muy rica en nutrientes para el fitoplancton y zooplancton, además la temperatura es más caliente de lo normal, todo ello les incita a alimentarse intensamente y a reproducirse, como las personas en las playas en verano, ni más ni menos.

La situación es que el plancton es abundantísimo y constituye la gran fuente de alimentación de los peces. También en ellos se da el efecto de alimentarse y reproducirse con frecuencia. Por eso, hay más peces y de gran tamaño en Arrocampo.

En estas aguas los insectos se reproducen incesantemente, cada especie en el momento estacional que le corresponde. Recordemos que en el Campo Arañuelo ha habido hasta el siglo XX paludismo, que se transmite por mosquitos. Por causa de esta enfermedad murió en el siglo XVI el emperador Carlos y más tarde en Badajoz Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II.

Las aguas cálidas de Arrocampo podrían facilitar la reproducción de estos mosquitos, pero sus larvas, que son acuáticas, constituyen un manjar para los peces, especialmente para las alóctonas gambusias… Pero ¿y las aves?… Los tres grupos tróficos de aves predominantes en Arrocampo son las más numerosas en especies e individuos, las piscívoras, que mantienen las poblaciones. Les siguen las insectívoras y detrás las omnívoras, que colaboran con las dos agrupaciones antes referidas y así se mantiene el sistema y se evita la enfermedad.

En síntesis, los dos factores que hacen que en Arrocampo se ajusten muchas especies de aves son que el agua siempre está a tope de nivel, y esto permite el crecimiento de especies vegetales en las orillas, donde encuentran cobijo y alimento muchas aves: calamones, martines pescadores, garzas, diversas garcillas y garcetas, espátulas, entre una larga lista. El otro factor, como se ha explicado, es la temperatura.

Por tanto, si se cierra la central ¿qué organismo o empresa va a mantener el nivel del agua? ¿Y la temperatura? Es decir, que al cerrar la central nuclear esta ZEPA se muere, y volviendo al comienzo, es posiblemente más importante incluso que Valdecañas, de la que se separa por unos 40 kilómetros ¿Por qué entonces esa obsesión por la ZEPA de Valdecañas, en la que las aves se encuentran en condiciones muy sanas, y no se preocupa nadie de buscar alguna solución para Arrocampo. Me decía un experto de la Junta que están intentando solucionar el nivel de agua, pero la temperatura no es posible, ya que implica unos gastos desorbitados.

Entonces esta ZEPA de Arrocampo está condenada a muerte y llamativamente no le preocupa a nadie, mientras la de Valdecañas –a la que la Marina no solo no ha hecho daño a sus aves y mamíferos, sino que ha mejorado las comunidades, el paisaje y sus nichos y hábitats ecológicos para esta ZEPA– se está pidiendo su destrucción y volverla a la pobre situación anterior, con eucaliptos y basuras. Recordemos que de estos árboles en Monfragüe se quitaron muchas hectáreas… ¿También se deben reponer?