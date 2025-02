Desconcierto y quejas el primer día sin trenes en las estaciones de tren extremeñas

«Me acabo de enterar, dónde tengo que preguntar, cómo sé qué autobús tengo que coger. No tenía ni idea de nada». Todas esas preguntas ... se las hacía Ana Pérez en la puerta de la estación de trenes de Cáceres minutos antes de emprender su viaje a Madrid. En su billete ponía que salía a las 13.05 hacia la capital y un cuarto de hora antes estaba totalmente desconcertada.

A unos metros de ella estaban, con sus maletas, Luis Chirón y Ángeles Fuentes, que mostraban su queja. «Entendemos que haya obras, pero estamos en el siglo XXI y así no se puede viajar. A Extremadura la tienen totalmente abandonada», comentaban tras explicar que suelen ir mucho de Madrid a Cáceres. Lo decían justo antes de subir al autobús en el que esta ocasión tendrán que ir hasta Plasencia.

Otros viajeros estaban aún más despistados. De hecho, a las 13.00 horas, dos usuarios han pasado a la zona de los andenes donde habitualmente se espera a los convoyes para coger su tren, hasta que un empleado de Renfe les ha comunicado que este lunes tocaba primero ir en autobús.

Y es que muchos no sabían nada de lo que estaba ocurriendo en la estación. «Llamé para informarme y me dijeron que no afectaba a mi trayecto y ahora resulta que tengo que ir hasta Plasencia en autobús. La información es muy escasa, por no decir nula. No he recibido ningún correo. Supongo que en Plasencia ya tendremos otros tren. Supongo, porque otra información no tengo», decía María Saavedra, otra viajera.

Su testimonio, junto al de muchos otros pasajeros, dibujaban un ambiente marcado por las quejas y las dudas en la estación de trenes de Cáceres en el primer día de cortes por las obras de Adif. No pueden hacer los trayectos al completo en ferrocarril por el cierre al tráfico de la terminal. Tampoco están operativas las de Mérida y Aljucen, y así se espera que continúen durante un mes.

Ante eso, los viajeros tienen que realizar parte de su trayecto en autobús. Para organizarlo todo hay empleados de Renfe en las terminales informando a los usuarios minutos antes de empezar cada viaje.

Los autobuses tienen reservada una zona de aparcamiento en las inmediaciones de las estaciones de tren y en algunos momentos coinciden hasta tres autocares con destinos diferentes. El que tenía la salida prevista a las 13.05 horas partió puntual, pese al desconcierto de los viajeros.

«Los viajeros que van a Montijo por aquí y los de Madrid en ese autobús», detallaba uno de los trabajadores que se encontraba en la terminal cacereña. Otros iban preguntando a cada viajero a su llegada a la estación. Ya en el interior también se informaba por megafonía de las obras y sus consecuencias para los viajeros.

En las vías estaban los obreros trabajando a pleno rendimiento.

En las vías estaban los obreros trabajando a pleno rendimiento. Así llevan desde primera hora de este lunes, 6 de mayo.

Cortes de circulación

Por ese motivo, muchos extremeños tendrán que estar muy pendientes a los cambios de horarios e incluso supresiones de servicios si van a viajar. Renfe cuenta con un plan alternativo de transporte para trasladar a los viajeros por carretera debido al cierre al tráfico de las tres estaciones.

El corte de circulación en las estaciones no sólo afecta a Cáceres, Mérida y Aljucén, sino también a las conexiones entre Madrid y Badajoz, entre Badajoz y Puertollano y entre Extremadura y Sevilla.

Por ese motivo, durante las obras sólo se podrá circular por ferrocarril entre Madrid y Plasencia o Monfragüe, en la línea de Ciudad Real entre Puertollano y Alcázar de San Juan y en las conexiones con Andalucía entre Sevilla y Almendralejo.

Para el resto Renfe dispone de un servicio de transporte que se ha adjudicado por cerca de 1 millón de euros y que en principio está previsto hasta el 31 de mayo, pero en caso de que se prolonguen las obras está contratado hasta mediados de junio.

Esos cambios ya se podían consultar en la web de Renfe este lunes. Por ejemplo, en el viaje que partía de Cáceres a las 13.05 horas se podía consultar la incidencia en la que avisaban literalmente de que «por obras de mejora en la infraestructura de Adif, el trayecto Mérida-Plasencia se realizará por carretera».

Sin alternativa

Hay servicios con menor demanda que están siendo suprimidos, como los trenes Mérida-Zafra (ida y vuelta), aunque estarán incluidos en el plan alternativo de la línea de Sevilla. Del mismo modo, los servicios Puertollano-Mérida (sólo ida), Badajoz-Cabeza del Buey (ida) y Villanueva de la Serena-Badajoz (ida y vuelta) también estarán incluidos en los traslados en bus. El trayecto Cáceres-Valencia de Alcántara se suprime por completo, sin alternativa, aunque en este caso sólo funciona tres días por semana y con un escaso número de viajeros.

Asimismo, para no incrementar los tiempos de viaje por carretera, durante las obras quedarán sin servicio algunas estaciones o apeaderos con menos viajeros. Se trata de Cañaveral, Casas de Millán, Mirabel, San Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara, Arroyo-Malpartida, Guadiana, Garrovilla-Las Vegas, Guareña, Valdetorres, Campanario, Calamonte, Montijo-El Molino, Almadenejos y Brazatortas.

Para más información, la entidad remite a sus taquillas en las estaciones, a su página web y al teléfono de atención al cliente 912 320 320.