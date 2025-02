«La descolonización de los museos estatales no afectará a Extremadura»

Cada mención a la leyenda negra española, la que plantea el daño que Hernán Cortés o Francisco Pizarro infligieron a los nativos americanos ... para dominar sus tierras, tiene un eco especial en Extremadura, más tierra de conquistadores que ninguna otra en España. Por eso, alguna ceja se levantó y quizás algún ceño se frunció en la región el pasado lunes, cuando el nuevo ministro de Cultura anunció una «revisión» de los contenidos de los museos nacionales «para superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, la historia y el legado artístico». Más de dos en la comunidad se preguntan qué supondrá esta novedad en una región salpicada de referencias a ese periodo clave de la Historia de España y el mundo.

«No afectará, porque no tenemos ningún museo nacional con contenidos referidos a la época de la conquista de América», afirma Sigfrido Vázquez Cienfuegos, profesor del departamento de Historia de América de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura (UEx).

En el país hay 16 museos estatales, la mitad en Madrid (Arqueológico Nacional, Cerralbo, de América, del Traje, Sorolla y los nacionales de Antropología, Artes Decorativas y Romanticismo). Hay dos en Toledo (Sefardí y del Greco) y en Valladolid (el Nacional de Escultura y la Casa de Cervantes), y uno en Valencia (el Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí), Cartagena (el Nacional de Arqueología Subacuática), Santillana del Mar (Nacional y Centro de Investigación de Altamira) y Mérida (el Nacional de Arte Romano).

«Hace falta una Historia más democrática, que en vez de hablar solo de reyes y hombres, lo haga también de minorías y de mujeres» Sigfrido Vázquez Profesor del departamento de Historia de América en la UEx

En este último, la presencia americana es nula, porque entre Roma y la conquista americana median unos siglos. De tener el anuncio de Urtasun algún efecto sobre espacios expositivos de la región, sería en otros que o bien en rigor no son museos o pertenecen a otras administraciones.

En el primer grupo se incluye al Monasterio de Carlos V en Cuacos de Yuste, uno de los Reales Sitios que controla Patrimonio Nacional. «Pero allí no hay material sobre la época colonial, más allá de algún cuadro con temática relacionada», aclara Sigfrido Vázquez, que conoce bien el lugar. También ha visitado no una ni dos sino varias veces el Museo de América en Madrid, que sí está plagado de material sobre la conquista. «Y hace ya tiempo que necesita una reforma, porque su exposición museística está desfasada, no es explicativa», dice el profesor de la UEx, que lo ha recorrido con sus alumnos. «Se concibió para la exposición universal de Sevilla de 1992 –sitúa–, y la Historia no se explica hoy igual que hace treinta años».

«Ha utilizado un lenguaje político»

«Mi opinión personal –expone Vázquez– es que el ministro ha utilizado un lenguaje político, quizás con el propósito de generar un debate, pero yo prefiero obviar la política y analizar la cuestión como científico. Y lo que haría sería usar otros términos. Yo hablaría de la necesidad de una Historia más democrática, que en vez de hablar solo de reyes y de hombres, lo haga también de las minorías y de las mujeres».

Si la reinterpretación de contenidos que avanza el ministro de Cultura va por esos caminos, nada que objetar, plantea el docente. «Desde un punto de vista científico, opino que la historia es una parte de la ciencia, y que como todas las disciplinas científicas, está sometida a evolución, a cambios y progresos. No se puede hacer la misma historia en el siglo XIX que en el XIX».

«Si a lo que se refiere con su anuncio es a esto, la revisión que plantea el ministro está en línea con planteamientos asumidos internacionalmente, y con lo que han hecho países como Francia, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, que están modificando sus criterios sobre cómo interpretar el pasado y conceden más importancia al papel de las mujeres, las bases sociales o las minorías, en vez de contar solo la Historia de las élites o los poderosos».

«Extremadura debe valorar su contribución a América, y a la vez no cruzarse de brazos ante sus posibles responsabilidades en la conquista» José Julián Barriga Periodista

Vázquez plantea por último que «los museos no deben tener ideología». «La concepción contemporánea es la de que deben ser lugares a los que puedas entrar aunque no sepas nada sobre la materia a la que está dedicado y que salgas sabiendo más que antes». «En cualquier caso –concluye–, yo pondría el acento en quién va a hacer esa revisión que anuncia el ministro, que deberían ser técnicos, y con qué dinero».

Aporta otro punto de vista el periodista José Julián Barriga, que fue ponente en las jornadas organizadas en Medellín en el año 2019 con motivo del quinto aniversario del nacimiento de Hernán Cortés en esa localidad pacense. Él habló sobre 'La leyenda negra y su influencia en la imagen de la España actual, con especial referencia a Extremadura'.

«Hace falta un reconocimiento previo»

«Sin entrar en la pelea ideológica o política que pueda haber tras lo que ha anunciado el ministro –apunta–, a mí me parece un dislate plantear lo que ha planteado sin antes hacer un reconocimiento de lo que ha significado América en la historia de España, y más aún en la de Extremadura, para lo bueno y lo malo, porque difícilmente se puede entender la singularidad extremeña sin su conexión con América».

«Se debe resaltar –propone el periodista– lo bueno para la historia de la humanidad que significó la presencia española, y singularmente la extremeña, en América, pero esto no está reñido con seguir investigando y documentando todo lo que extremeños y españoles hicieron mal durante esas conquistas».

«La Biblioteca General de Extremadura (en Badajoz) tiene una parte bibliográfica grande relacionada con América, pero no es un museo ni es estatal», concreta Barriga, que menciona también «el enorme legado americano que hay en Guadalupe».

«Los extremeños padecemos un déficit de valoración de nuestro legado americano, en el sentido de apreciar que los valores civilizadores de respeto y desarrollo se dieron allí a partir del descubrimiento, en el que jugamos un rol clave», plantea el periodista, que cita «el papel de los doce apóstoles franciscanos en México, la Escuela de Salamanca y su compromiso con los indios o la expansión de las artes y las ciencias de la mano de españoles y sobre todo extremeños».

«Nuestra región debe poner en valor este realidad positiva y a la vez no quedarse de brazos cruzados ante las responsabilidades que pudo tener durante la colonización de América», concluye José Julián Barriga, que lamenta «que nuestra universidad no tenga un departamento de Historia de América acorde con nuestra vinculación con el continente». También «el complejo de las instituciones de nuestra región para asumir lo bueno y lo malo del pasado extremeño en América».