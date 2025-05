«Desatendieron a los pacientes crónicos, por eso ha habido tantas muertes inesperadas»

En este 2022 está muriendo más gente de lo habitual y la emeritense Clara López Casillas se propuso averiguar por qué. Sus conclusiones demuestran que ... los coletazos de la covid aún se sienten dos años después de que comenzara la pandemia.

Por un lado, ha comprobado que en España un sistema sanitario que ya estaba al límite en 2020 fue tensionado durante meses, por lo que se dejaron de hacer diagnósticos que desembocaron dos años más tarde en patologías ya incurables. Las olas de calor del pasado verano y que aún sigan emergiendo enfermedades en pacientes que estuvieron infectados de coronavirus componen el conjunto de causas de tantas muertes inesperadas. Toda esta información la ha ordenado y expuesto esta graduada en Biología en su trabajo final del máster de Investigación en Biomedicina y Salud. Lo presentó el 28 de noviembre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, con Juan Manuel Moreno Vázquez como tutor. La joven extremeña obtuvo sobresaliente y el tribunal le dijo que su estudio, de 65 páginas, va a ser un punto de partida para futuras investigaciones.

Clara López, de 25 años, ha manejado como fuentes, sobre todo, publicaciones especializadas y estadísticas. «Todo empezó al ver un aumento de muertes inexplicables. Habrá más trabajos sobre esto porque aún no existen todos los datos, ya que en los hospitales las estadísticas sobre las enfermedades que causan las muertes salen cada dos años. Pero al ser tan llamativo este exceso de muertes ya se está empezando a estudiar». Entre el 1 de junio y el 14 de septiembre de 2022 hubo 135.108 personas fallecidas en España, que son 21.173 más que las estadísticamente esperables. La mayoría son mayores de 65 años que han pasado el covid, aunque se necesitan más datos para ir más allá de este perfil tipo.

Pero lo que despertó su interés, dice, es que el incremento de la mortalidad fue del 23,9% en España cuando en el resto de Europa fue del 6,2%. ¿Por qué? «Por un lado, España durante la pandemia, junto a Italia, fue el país con más muertes por covid-19. Y en nuestro sistema sanitario no hay medios suficientes. Mi opinión es que el nuestro es un sistema basado en la medicina curativa, no la preventiva, que es una de las prospectivas del trabajo. Estar preparados ante efectos del covid ayudaría mucho más que curarlos», señala.

Sobre las tres olas de calor en 22 días durante 2022, estas causaron 4.721 muertes, principalmente mayores de 65 años, pero la investigadora cree que solo explican una mínima parte de esos 21.173 fallecidos.

No sólo mayores de 65 años

Según su análisis, están detrás de ese incremento de la mortalidad consultas 'on-line' que dificultaban determinados diagnósticos. «Fueron una salida a un problema que teníamos, pero todo lo que conlleva actuar 'on line', como trabajar, dicen que llegó para quedarse, pero no hay nada como te vea un médico. Para pedir medicamentos sí sirven para desahogar los centros de salud, pero no cuando hay que atender a un paciente personalmente».

Ampliar Clara López con el director de su estudio, el profesor de la UEx Juan Manuel Moreno Vázquez. J. Arnelas

Por otro lado haber pasado la covid te convierte en persona más propensa a desarrollar otras enfermedades y esto también ha contribuido a explicar tantas muertes inesperadas. «Esa era la hipótesis se ha confirmado totalmente. Se ha visto que el sistema cardiovascular es el más afectado por la covid-19 y hay médicos que afirman que no solo se ven afectados mayores de 65 sino que se están dando casos de ictus en personas jóvenes. Hay una relación importante entre haber pasado la covid de forma leve o de grave. En el segundo caso son muchos más propensos, pero esto no quita que entre los leves no sufran consecuencias. También se han visto muchos efectos en el sistema nervioso».

Otra causa detrás de esta mortalidad no esperada en España son servicios y tratamientos suprimidos. «Aquí hemos estudiado dos principales, el cáncer, donde se ha visto que ha disminuido significativamente la cifra de mujeres que se han realizado una mamografía a tiempo, rompiendo así una tendencia que iba al alza en la última década, y también ha habido casi un 40% menos de biopsias, un 60% menos de citologías y un 20% menos de personas que van a primera consulta. Todo ello ha hecho que no se diagnostiquen muchísimos cánceres. En cuanto a enfermedades cardiovasculares también se ha notado un tensionamiento. Hay un momento en que se ve que disminuyen las listas de espera de cirugía o consultas externas de cardiología, pero la realidad es que no se han diagnosticado. De hecho, en 2021 vuelve el pico de las listas de espera. Y es que durante la pandemia en los sistemas de salud se ha atendido, lógicamente, el covid, y también las urgencias, pero se han desatendido los procesos crónicos, sobre todo cánceres y enfermedades cardiovasculares. Entre 2019 y el pico de la pandemia de 2020 hubo entre un 50% y un 81% menos de asistencia cardiológica y un 30% menos de cirugías cardíacas, un ámbito en el que crecen las muertes».

«La gente se está muriendo»

La aparición o agravamiento de enfermedades tras pasar la covid también está presente en el trabajo de la extremeña. «La conclusión es que la covid-19 también puede generar otras enfermedades. Hemos visto mayor riesgo de enfermedades inflamatorias cardíacas, también el efecto neuroinflamatorio, que de ser persistente puede desencadenar enfermedades neurodegenerativas, como alzhéimer, párkinson, trastornos de bipolaridad o esquizofrenia. Además, se ha visto un crecimiento en síntomas depresivos cuanto más grave ha sido el covid y en enfermedades tiroideas se han complicado entre quienes las tenían de antes y el covid las ha reactivado cuando remitían».

A Clara López le gustaría ampliar esta investigación al ámbito extremeño en el futuro. Ante la pregunta de si trabajos como el suyo más lo que se publiquen en esta línea servirán para que los políticos reorienten el sistema sanitario, Clara López cree que «ojalá que sea así, no sé si pasará, pero esto es un problema actual que debe ser tratado. Tienen que llegar más estudios, pero la realidad es que la gente se está muriendo y se necesita una respuesta rápida. Sí, desde la política deberían hacerse mejoras en el sistema sanitario».