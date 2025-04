La UEx desarrolla una iniciativa que ayuda a las empresas a ser más innovadoras

REDACCIÓN MÉRIDA. Miércoles, 3 de noviembre 2021, 08:13 Comenta Compartir

La Universidad de Extremadura (UEx) ha puesto en marcha el proyecto IDEA (Supporting tools and training to support multidisciplinary IDEAtion processes for innovation), una iniciativa que aportará herramientas de apoyo y formación a las pymes para ayudarlas a ser más innovadoras.

El profesor de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la UEx y coordinador e investigador principal del Proyecto IDEA, Antonio Fernández, señala que actualmente existe una «multiplicidad de técnicas y herramientas disponibles» para mejorar la creación, la innovación, el rendimiento y el desarrollo de productos de las pymes.

Sin embargo, estas herramientas y técnicas «siguen siendo desconocidas para la mayoría de las pymes o no se implementan como un proceso estructurado en la organización», indica la UEx en una nota de prensa.

Fernández asevera que en la gran mayoría de estas empresas, la responsabilidad de generar ideas e iniciar el proceso de innovación sigue siendo atribuida o controlada por la alta dirección, creando «una barrera para la participación de todo el personal o socios externos en el proceso».

La innovación se ha establecido «desde hace muchos años como clave para el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad de las empresas, pero la situación actual de la pandemia de covid-19 ha destacado aún más su importancia», añade.

El proyecto IDEA propone una nueva solución para abordar la oportunidad creada, proporcionando nuevas herramientas y vías de desarrollo para ayudar a las empresas a desarrollar nuevas soluciones a través de procesos de innovación. A lo largo de esos tres años, los investigadores del proyecto desarrollarán tres productos intelectuales. El primero de ellos estará centrado en la innovación, la creatividad y la colaboración multidisciplinar, con el segundo se creará una plataforma en línea.

En ella los participantes encontrarán un camino de aprendizaje práctico para implementar técnicas con oportunidad de colaboración entre las pymes tradicionales y creativas participantes; y finalmente, en la tercera etapa, se elaborará una guía de lecciones aprendidas y recomendaciones.