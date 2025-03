La búsqueda para intentar localizar a José Antonio Martínez en la Sierra de Béjar y Candelario volvió a suspenderse este domingo. Los equipos de ... rastreo tampoco han podido subir a la montaña este lunes para seguir buscando al catalán de 45 años del que no se tiene ninguna noticia desde el 29 de diciembre.

De nuevo se ha parado el operativo liderado por el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Las labores de búsqueda se retomarán cuando mejore el tiempo. No ha podido ser este martes debido a la llegada de las borrascas 'Gerard' y 'Fien'. La provincia de Salamanca está en riesgo amarillo por el fuerte viento. En la zona se espera nieve y en la estación de esquí de La Covatilla se ha registrado la pasada noche una racha de 100 kilómetros/hora.

Una vez que haya pasado el temporal y acceder a la zona de montaña sea seguro, los agentes especializados subirán hasta allí de nuevo para evaluar la situación y comprobar el espesor de la capa que haya dejado la nevada.

Debido a la complejidad y peligrosidad que presenta el terreno, la semana pasada la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León solicitó al Gobierno la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Aprovechando el buen tiempo, el sábado se sumaron a la búsqueda un grupo de voluntarios de distintos puntos de Extremadura que viajaron coordinados por el Ayuntamiento de Ceclavín. Tanto los voluntarios como los montañeros especializados volvieron a la primera plataforma de El Travieso y Solana de Ávila sin resultados.

Hay que recordar que el 29 de diciembre el celador y auxiliar de Enfermería en el hospital de Mollet del Vallés (Barcelona) se levantó temprano y salió de casa de sus suegros en Ceclavín, donde pasaba la Navidad. Dos horas después, y tras recorrer 148 kilómetros en dirección al norte de la región, aparcó su coche en la plataforma El Travieso de Candelario (Salamanca), donde acaba la carretera y la montaña muestra una orografía complicada.

Poco después le envió a Merche, su pareja extremeña, un audio de WhatsApp avisándole de que empezaba esa ruta. Una actividad que ella no quería que hiciera. Sobre las dos y media, la mujer le escribió preguntándole qué tal le iba, pero José Antonio ya no contestó. A las seis de la tarde, le mandó otro mensaje, esta vez solo unas interrogaciones. Ese ya no le llegó. Dos semanas después, ella no pierde la esperanza: «Mi corazón me dice que José Antonio está vivo».