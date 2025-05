Volver a La Madrila. Semana de cenas y comidas de empresa, de oficina, de instituto, de banco, de tienda, de taller... Media Extremadura comiendo con ... la gente del trabajo y tras el café y el chupito, todos a bailar. En Cáceres, estos días prenavideños sirven para regresar a La Madrila a tomar una copa y recuperar los tiempos gloriosos de la subversión, cuando los viejunos de hoy eran jóvenes impetuosos que luchaban por la libertad de beber hasta el amanecer. Fue la gran revolución de Cáceres, el único brote anarcoide en una ciudad conservadora y tranquila que solo rompió cristales, quemó edificios oficiales y atacó bancos cuando le cerraron los pubs y las discotecas. Aquella primera 'kubata-borroka' cacereña fue un 12 de octubre de 1991 y, hace ahora 20 años, regresó a la ciudad rebautizada como 'El día de la bestia'.

Sucedió el 5 de octubre de 2002. Hasta esa fecha, Cáceres gozaba de un hecho diferencial: era la única ciudad de España donde los bares cerraban cuando les daba la gana. Pero ese fin de semana, la autoridad intentó poner orden en el desmadre. Hubo tumulto, disturbios, agentes heridos, cortes de calles, detenciones en Cánovas, contenedores incendiados en Santa Joaquina de Vedruna, batalla campal frente al Múltiples y saltos de manifestantes durante la madrugada en puntos emblemáticos: la Cruz, Antonio Hurtado, Reyes Huertas, Ronda del Carmen y avenida de Portugal.

El lunes 7, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y María Teresa Campos dedicaban su atención a los sucesos y ABC titulaba: «Patrullas especiales vigilarán las calles de Cáceres». Hace 20 años, no había redes sociales, pero sí chats. En uno de ellos, llamado lamadrila.com, se recogía la base ideológica de la revolución de los bares. Curiosamente, la enviaba un internauta desde Nueva York y decía así: «Seguid luchando por vuestros ideales y por el derecho a un 'pedo' digno».

El siguiente fin de semana, se celebraba el décimo primer aniversario de la 'kubata-borroka' del 91 y vinieron a Cáceres cuatro equipos de cadenas de televisión nacionales y la CNN, que lo más revolucionario que grabó fue al popular Pitoño bailando con su casete en la Plaza Mayor. La autoridad había dado orden de prudencia a los antidisturbios y, además, se había recurrido a un subterfugio horario para apaciguar a hosteleros y clientes: los pubs cerrarían a las 04.30 horas como bares de copas y abrirían a las 05.30 horas reconvertidos en bares para desayunar.

A las seis de la madrugada, me personé, el 13 de octubre de 2002, en La Madrila para comprobar si los pubs, en una hora, se habían reconvertido de verdad en bares con desayuno. Recorrí El peso del pecado, Rita, La Continental, La Ventana, La Calle, Submarino, Airbag y Latinos. En todos esos bares, pedí a la camarera un café con leche y tres churros y en todos me miraron como si fuera imbécil. Allí no había churros y si había cafetera, estaba apagada. Solo había gente bailando y bebiendo.

De todo hace ya 20 años, pero no hemos olvidado aquellos tiempos confusos y locos en los que nadie pensaba en los vecinos insomnes. Una noche, intenté dormir en un piso que daba a la plaza de Albatros para contarlo en un reportaje y fue imposible: gritos, cantos, insultos, coches atronando, casetes chunda chunda... Prenavidad de 2022. Entrantes, presa o bacalao, tarta de queso, café y chupito... Tras la cena de empresa, los cacereños viejunos retornamos a La Madrila con la ilusión de recuperar el tiempo perdido. Nos pinchan la música de entonces, nos sirven gintonics en copas de balón y ejercemos, por fin, nuestro derecho a un 'pedo' digno.