Deportistas únicos con dorsal extremeño

Intrépidos, excepcionales, locos. Según a quién le preguntes usará un adjetivo diferente cuando conozca su historia. Lo seguro es que muy pocos entenderán que hay un deporte que consiste en penar con cargas al hombro salvando obstáculos durante un recorrido más largo que el de ... una maratón, como hace Antonio, de Mérida; o tirarse desde un avión y planear por el cielo con un traje especial, como hace Jorge de Almendralejo. También hay otro extremeño que ha dejado asombrados a los escaladores de hielo del país al montar un equipo de 'drytooling' desde Plasencia, donde Javi entrena y lidera ahora mismo el campeonato Europeo. Otro deportista excepcional es Cristian, que por las tierras de regadío de Montijo ha entrenado durante años con su perro y su bici hasta quedar entre los doce primeros de un campeonato mundial inspirado en medios de transporte sobre nieve. Cada uno entrena como puede en Extremadura, donde la tradición de estas disciplinas es escasa o nula. Estas son sus historias, sus últimos logros y las claves de unos deportes prácticamente desconocidos para la mayoría en los que ellos defienden la bandera extremeña.

Cristian Ramírez Deportista de 'Bikejoring' «Si no hace frío debo entrenar a las cinco de la mañana»

Ampliar Cristian y Luna en carrera. HOY

A Cristian Ramírez le toca entrenar casi siempre de noche. Es lo que tiene practicar un deporte con raíces nórdicas y vivir en Montijo, una zona de regadío ubicada entre Badajoz y Mérida. Pese a estos contratiempos, el extremeño acaba de quedar decimosegundo en el campeonato del Mundo de Bikejoring celebrado en Mülhberg (Alemania). Esta disciplina forma parte de una más amplia que se denomina 'mushing', que tiene que ver con los trineos tirados por perros sobre la nieve.

«El mushing fue primero una forma de transporte nórdica, luego se hizo deporte y a partir de ahí se ramificó para que pudiera practicarse en lugares sin nieve», explica Cristian, que al no encontrar infraestructura alguna en Extremadura se ha unido a un club con sede en Sevilla, el 'Dunhuellas mushing'.

El 'bikejoring' se basa en la idea de los trineos tirados por animales, pero la persona va en bicicleta y tira de ella un perro, en este caso una husky siberiana, que es la raza que mejor rendimiento da. Cristian también ha tenido otras razas aptas para estas disciplinas en las cuales se requiere que el perro tenga más de año y medio de edad.

Luna, de tres años, es la hembra de husky con la que ha viajado para competir en el mundial de Alemania, para el cual se ha clasificado tras cosechar antes otros buenos resultados a nivel nacional. Cuando habla de sus logros lo hace en primera persona del plural porque entiende que el protagonista en las carreras es el perro, no él. En Mülhberg, Cristian Ramírez y su perra Luna han competido en la modalidad de velocidad, la más corta, ya que solo corren 4,2 kilómetros. «Hay otras pruebas de medio fondo e incluso de larga distancia, pero en la nuestra hay que ser muy explosivos», explica antes de hablar de otras modalidades que se ven en este tipo de citas deportivas.

Se compite en canicross (una persona atada a su perro corriendo), bikejoring (persona con bicicleta y su perro), patín (una persona con un patín y uno o dos perros) y carros (vehículo de 3 o 4 ruedas y de cuatro a ocho perros).

De hecho, el montijano también ha competido en una disciplina que practican más extremeños, el canicross, en la que el perro corre por delante del atleta.

Sus entrenamientos, tanto para el canicross al que se aficionó primero, como el bikejoring que practica ahora, transcurren entre olivos y pistas que hay cerca de su casa en Montijo. Una de las reglas es que con más de 16 grados de temperatura no se entrena. Esto me obliga a salir a pedalear de noche para no recortar mi tiempo de entrenamiento. En esta época salgo con mi perro cinco días por semana, pero cuando no es época de frío me levanto a las cinco de la mañana para poder entrenar aunque sea media hora y parar cuando amanece y sube la temperatura.

«Siempre se compite con temperaturas más frías y en mi caso busco una zona de tierra, nunca de asfalto para no dañar las almohadillas del perro y sus articulaciones. Vamos por pistas por donde no pasa casi nadie buscando tranquilidad entre tú y el perro, tienes que tener un fuerte vínculo con él para que te responda».

Según su experiencia, apenas ha escuchado comentarios negativos cuando le han visto entrenando tirado por su perro, el cual subraya que siempre es el protagonista en las carreras. «Las normas están diseñadas para su bienestar. Nunca he visto un perro que lo pase mal. De hecho, si el perro no quiere correr no se le puede forzar para que corra, eso viene así en el reglamento».

Cristian se ha desplazado con su coche hasta Alemania sufragando todos sus gastos y ahora le gustaría dar a conocer este deporte que en Extremadura, dice, carece de ayudas.

Antonio Rubio Corredor de obstáculos «Me motiva pasar penurias durante muchas horas»

Ampliar El emeritense Antonio Rubio durante una de las pruebas. HOY

Tiene 30 años, es de Mérida y para tener una referencia del deporte que practica podría valer el entrenamiento militar más duro o el concurso de televisión Ninja Warrior. «La diferencia es que ahí se recorren unos cien metros y mi especialidad son las pruebas de 50 o 60 kilómetros», matiza este empleado de una tienda deportiva cuya disciplina está a caballo entre las carreras de montaña, la escalada y el crossfit.

Cargar cadenas o sacos de arena, empujar una rueda gigante, superar muros de casi tres metros de alto, lanzar una jabalina o avanzar con los brazos sin tocar tierra son parte de las pruebas que se encuentran los competidores.

En España aún no existe una federación de carreras de obstáculos, pero sí una organización que programa las competiciones. El extremeño Antonio Rubio fue campeón de España en 2020 y 2021. «Muchos van a pasárselo bien, pero luego hay una elite de unos 200. Yo quedé el primero en la categoría de entre 25 y 29 años». Calcula que en la región hay unos cuarenta practicantes y en pruebas cortas los hay mejores que él, que prefiere las distancias largas.

Este emeritense entrena a diario, además de vigilar su nutrición, pues entre sus objetivos de 2024 está el mundial de ultradistancia (50 km) en Francia) y una carrera de 24 horas en la que aspira a terminar entre los diez primeros, «algo que ningún español ha conseguido», dice.

Según explica, a América este deporte llegó en 2010 y a España en 2016, pero irá a más porque en Los Ángeles 2028 entrará como disciplina olímpica dentro de pentatlón moderno.

«En Mérida somos tres los que solemos entrenar y en mi caso estoy centrado en la ultradistancia porque me motiva pasar penurias durante muchas horas. La verdad es que sufrimos muchos golpes y todos los peligros de correr por montaña o colgarte hasta seis metros de altura. Empecé por casualidad y ahora estoy tratando de encontrar mis límites».

Javier Cano Escalador de 'Drytooling' «No me gusta dedicarme a las cosas a medias»

Ampliar El placentino Javi Cano en una prueba celebrada en diciembre en Brno, donde hizo pódium. HOY

A principios de diciembre el placentino Javier Cano compartió pódium con dos suizos. Fue segundo en Brno (Chequia) en la segunda prueba del Copa de Europa de 'drytooling' (escalada en hielo y seco) superando a un británico, un francés y un polaco, deportistas en cuyas ciudades suele nevar. Compiten unos setenta escaladores de una veintena de países y este diciembre el extremeño ha ganado en Utrecht (Holanda) y ahora lidera la Copa de Europa. Cano es escalador, además de empresario al frente del primer rocódromo moderno de Extremadura, el Cereza Wall de Plasencia, que gestiona junto a sus hermanos. En toda España es conocido en el mundo de la escalada deportiva no solo por los éxitos que sigue cosechando a sus 33 años (ocho campeonatos de España lleva) sino también por su carácter multidisciplinar, lo que lo lleva por montañas del mundo entero para afrontar todo tipo de actividades verticales.

Los campeonatos de 'drytooling' están inspirados en la escalada en hielo, pero se celebran en muros de resina y madera que imitan las formaciones heladas con el fin de que no haya desigualdad entre el primer y el último competidor en salir. Pero hay dos cuestiones que se mantienen: el uso de piolets en las manos y crampones en las botas, herramientas puntiagudas que poca gente maneja, por no decir casi nadie en Extremadura. ¿Cómo es posible que prácticamente nadie haga sombra a un extremeño criado en un lugar sin tradición de deportes de invierno? Es más, ¿cómo se explica que en el primer proyecto de selección española de drytooling prácticamente todos sus integrantes procedan de esta región?

«La Federación Española lanzó un proyecto hace tres años. Yo había ido en 2016 a una prueba y, como conocía el deporte, le dije a los chavales que yo entreno en escalada: ¿y si nos preparamos? Hicimos nuestra propia sala y al final nos cogieron a todos. Ahora la selección española tiene a más de la mitad de integrantes extremeños, por no decir casi todos. Hemos sido pioneros anticipados de algo que estaba creciendo», explica el placentino.

Su carácter e implicación han sido parte de su éxito. «Conocí esto y soy obsesivo, no me gusta dedicarme a las cosas a medias y hay que probar con los recursos disponibles y sin quejas. A mí, pedir no se me da bien, pero sí optimizar», razona.

Tanto el viaje a Brno como a Utrecht se lo han pagado ellos. Pero ahora la Federación Española los compensa enviándolos a las pruebas de la Copa del Mundo, la primera este fin de semana en Corea de Sur, porque saben que van a defender el dorsal con muchas posibilidades de podio. «Si hubiéramos decidido quedarnos en casa en el sofá otros habrían estado cogiendo la experiencia que ahora sí tenemos», dice. Por eso, tres extremeños –Jorge Veiga, Javier Paredes y Javier Cano– se codearán con la élite mundial de un deporte prácticamente desconocido.

Cano, que se define como «constante y cabezón», también tiene un punto desafiante. «¿Por qué le va a salir bien este deporte a un estadounidense y no a ti? (...) No me gustaría haber nacido en un sitio con más frío. Yo tengo estas inquietudes porque vivo aquí. Somos lo que somos por nuestro entorno».

Jorge García Saltador BASE «Mi madre ve mis vídeos, pero no le enseño los saltos más bajos»

Ampliar Jorge García tiene 38 años y saltó por primera vez en 2015. HOY

A Jorge una cosa que no le gusta de Extremadura es que no tiene edificios altos. Esto se explica porque él ha sido el primer extremeño en saltar de un globo en el verano de 2021 y ahora también es el pionero en la región en salto BASE, disciplina que consiste en tirarse, literalmente, desde edificios, antenas, viaductos o acantilados. Además, planea por los cielos con un traje de alas que le permite estar más tiempo sin abrir el paracaídas. Por todo lo anterior el almendralejense Jorge García Tamurejo puede ser considerado 'el hombre pájaro extremeño'. Tiene 38 años y desde hace 14 dirige una empresa, Aventura Extrema, que programa todo tipo de actividades al aire libre, incluso la posibilidad de saltar en paracaídas 'abrochado' al monitor y sin necesidad de experiencia.

Su deporte siempre fue la escalada y el alpinismo. Pero de tanto ver montañas y manejarse en las alturas en 2015 este extremeño probó con el paracaídas. El año que viene alcanzará seguramente la cifra de mil aterrizajes, pero a Jorge nunca le bastó con saltar desde un avión y que la gravedad hiciera el resto. Por eso hace cuatro años se probó un traje cuyas membranas en piernas y brazos lo convierten en un avión. «Sin traje de alas la caída es vertical y dura un minuto, con el traje puedes avanzar hacia adelante y tardas unos tres minutos en abrir el paracaídas. Alcanzas los 200 kilómetros por hora».

Pero no era suficiente. Lo siguiente ha sido el salto BASE, para lo cual ya no necesita avión. Aprendió en Francia, donde estuvo veinte días hasta que al fin saltó desde un viaducto en Millau. «Cumplí el sueño de mi vida, el primer salto no se olvida, siempre es el mejor. Claro que hay miedo: si no, te matas. Pero hay que controlar ese miedo hasta que abres el paracaídas»

A Jorge le basta un lugar con más de cuarenta metros de altura, de ahí que viaje a menudo a Barcelona o Benidorm. En Extremadura se ha tirado, por ejemplo, de un aerogenerador.

«Para el salto base no debe haber viento. También hay que tener en cuenta el lugar de aterrizaje, que no haya obstáculos. Debes saber si hay antenas, cables, farolas, árboles. (...). En caída libre cuando saltas del avión vas más relajado. Pero en los otros saltos estás superconcentrado en el terreno que vas recorriendo porque vas sin altímetro. Es por sensación, decides abrir más alto o más bajo según tu percepción del suelo, vas a ojo, y si es un salto base, abres en dos o tres segundos». Prácticamente lo graba todo y su perfil de redes sociales es un festival de adrenalina. ¿Qué opina su madre? «Le gusta ver los vídeos, pero no le enseño los saltos más bajos», declara.