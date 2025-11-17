El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP María Guardiola incorpora a todos sus consejeros a la candidatura para la cita del 21 de diciembre

Juan Soriano Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:01 | Actualizado 14:54h. Comenta Compartir

La candidatura del PP a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre incorpora a todos los consejeros del Gobierno regional, así como nuevos fichajes como el deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero, quienes ocupan el número 2 de las listas por Cáceres y Badajoz, respectivamente.

La presidenta de los populares extremeños y de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha presentado en Mérida a las personas que le acompañarán en la candidatura de su partido a los comicios anticipados de diciembre. Como ha destacado, la lista se renueva en más de un 50% respecto a los nombres que le acompañaron en la cita de mayo de 2023.

Guardiola ha destacado que la candidatura se asienta sobre tres pilares: la incorporación de los consejeros que «trabajan para transformar Extremadura desde el Gobierno», la llegada de personas con experiencia del partido y nuevos valores que aportan «visión de futuro».

De esta forma, el PP extremeño incide en el mensaje con el que acude a las elecciones anticipadas y en su apuesta por presentar su gestión como el mejor aval para tratar de recibir un voto mayoritario que le permita seguir a frente de la Junta de Extremadura. «Queremos más confianza para seguir haciendo más Extremadura», ha apuntado la presidenta popular en el acto de presentación, celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida.

Guardiola ha mencionado las buenas cifras económicas de la región en cuestiones como el desempleo, la ocupación, las exportaciones y el número de autónomos. También ha recalcado las rebajas fiscales acometidas por su Gobierno y las medidas para la mejora de los servicios públicos, «un modelo económico que funciona y un modelo social que protege a los que más lo necesitan».

Asimismo, ha apelado a la posición mantenida por los grupos de la oposición y a la imposibilidad de aprobar unos presupuestos para el próximo año, lo que le llevó a convocar elecciones anticipadas. Por ese motivo, considera que los votantes deberán elegir entre «el bloqueo, el enfrentamiento y el ruido» o la gestión que aporta el PP, «la Extremadura que decide avanzar».

Guardiola repite como número 1 en Cáceres, tras lo que aparece el deportista Kini Carrasco, Medalla de Extremadura, y la consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien también estuvo en la candidatura de 2023 pero que renunció al acta de diputada tras entrar en el Gobierno regional.

Además de Manzano, en la lista por Cáceres también figuran la consejera de Agricultura, Mercedes Morán; la de Cultura, Victoria Bazaga; el de Gestión Forestal, Francisco José Ramírez; y el de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, aunque estos dos últimos con pocas opciones de obtener escaño. Del resto de la lista cacereña destaca la incorporación de Laura Pascual en el número 7 y Domingo Expósito, director general de Función Pública de la Junta, en el 10. Por lo demás, repiten Laureano León, Juan Luis Rodríguez Campos y José Ángel Sánchez Juliá, entre otros.

La candidatura por Badajoz está encabezada por el consejero de Presidencia y secretario general del PP extremeño, Abel Bautista. Los consejeros de Sanidad, Sara García Espada; Economía, Guillermo Santamaría; y Educación, Mercedes Vaquera, están en puestos de salida. Además de Zulema Romero, destaca la presencia de Julio Morales, destacada figura de la banca en la región. Otras novedades son Margarita Núñez en el 6 y Javier García Argueta en el 13. También con muchas opciones de obtener escaño repiten Manuel Naharro, Pedro Pablo González, Teresa Tortonda e Hipólito Pacheco.

Las ausencias

En cuanto a los nombres que salen de la lista, en la provincia de Badajoz ya no figuran respecto a 2023 Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra, y Santiago Amaro, director general de Deportes. Tampoco repite el expresidente extremeño José Antonio Monago, quien ya cerró su etapa en la política regional. La candidatura mantiene a muchos diputados del Grupo Popular, pero en posiciones más retrasadas.

Por parte de Cáceres, no repiten Elena Nevado y Cristina Teniente, quienes ya dejaron la Asamblea para ir al Europarlamento y el Congreso de los Diputados, respectivamente, por lo que no se contaba con su presencia.