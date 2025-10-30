El demoledor discurso del 'influencer' Helio Roque ante las elecciones en Extremadura El joven ha compartido su discurso sobre la situación política en Extremadura y las reacciones no se han hecho esperar

El próximo 21 de diciembre los extremeños acudiremos a las urnas para poner, de nuevo, rumbo al destino político de nuestra región. La decisión fue anunciada por la presidenta de la comunidad, María Guardiola, y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Unas elecciones anticipadas que están dando mucho de qué hablar.

La presidenta de la Junta anunciaba el adelanto electoral al constatar que no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos regionales de 2026. Se trata del primer adelanto electoral de la historia de Extremadura, y ante ello son muchas las reacciones que están agitando la región.

Después del demoledor discurso de Wyoming al candidato del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, es el joven 'influencer' Helio Roque quien ha hablado sin tapujos al respecto bajo la necesidad de «reflexionar» un poco.

En su reflexión hace un repaso por los cuatro presidentes que hemos tenido en Extremadura, y esto es lo que opina.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

El primero fue Ibarra, «un presidente que le tocó fundar Extremadura como quien dice, un presidente que puso en marcha las infraestructuras y ya», sentencia. «Estuvo 24 años en el cargo, un presidente que tan solo sabía decir la palabra 'yo', que durante todos sus mandatos se estuvo poniendo medallitas por un estatuto autonómico bastante cutre, que era un completo cacique. De hecho, y de manera anecdótica, dijo en una entrevista que lo de poner el día de Extremadura el 8 de septiembre fue una cacicada suya. Supongo que también fue una cacicada tirar 24 años de la historia de Extremadura a la basura», dice contundente.

«Seguramente también fue una cacicada lo de no exigir absolutamente nada al gobierno central. Seguramente también fue una cacicada lo de no presionar en momentos clave para las infraestructuras extremeñas, especialmente en el tren. Seguramente también fue una cacicada que la gente de Extremadura durante todos sus mandatos se tuviera que ir de Extremadura porque no había oportunidades, que el paro siguiera siendo un problema estructural, que Extremadura siga siendo insignificante en el conjunto nacional y en definitiva que sigue siendo una tierra muy poco competitiva», termina sentenciando.

Guillermo Fernández Vara

Le sucedió Guillermo Fernández Vara. «Este abandonó el tono autoritario y personalista, pero desafortunadamente siguió siendo un presidente súper blando», comienza diciendo Helio. «Fue muy continuista con Ibarra. Si bien Ibarra al menos cohesionó ligeramente los territorios extremeños con servicios básicos, que también te digo, cualquiera que hubiera sido el primer presidente lo hubiera hecho... ya hizo algo. Vara es que ni eso», añade.

«Fueron tres legislaturas de 2007 a 2011 y de 2015 a 2023, también tiradas a la basura. No vimos prácticamente ningún avance en Extremadura, el paro seguía siendo una cosa, los jóvenes se seguían yendo de Extremadura y seguíamos perdiendo el tiempo», termina diciendo al respecto.

Monago

También tuvimos a Monago, «de 2011 a 2015, un presidente que gestionó terriblemente mal una crisis económica muy grave, que hizo recortes en servicios esenciales, que bajó los impuestos sin ningún tipo de sentido, de manera completamente cosmética, que intentó ir de campechano con la gente para ganársela. Pero todo el mundo se dio cuenta de que fue un completo patán y, oh sorpresa, que también nos hizo perder el tiempo a todos los extremeños», dice tajante.

María Guardiola

Y luego en 2023 llegó María Guardiola, para él, «la peor presidenta que hemos tenido hasta ahora y espero que nunca jamás vuelva a pisar la Asamblea de Extremadura». Una presidenta que, dice tajante, «en su primera semana ya nos mintió a todos y nos metió a goce las instituciones».

«Tan solo gastó un telefonazo de Génova para que casualmente fuera su socio de investidura. Una presidenta que ha sido negligente en los incendios de este verano que han asolado Cáceres, una presidenta que no ha hecho absolutamente nada por Extremadura, una presidenta que ha representado la regresión en Extremadura y, como todos, una presidenta que nos ha hecho perder el tiempo. No ha sido capaz de presentar unos presupuestos completamente insultantes para los extremeños, ha echado la culpa a la oposición, pero tiene exactamente lo que se merece», sentencia Helio.

Su discurso sobre Extremadura

Roque termina haciendo un demoledor discurso sobre Extremadura, sus conexiones y oportunidades.

«Quienes no tenemos lo que nos merecemos somos los extremeños. No nos merecemos no haber tenido ni un solo presidente a la altura de los extremeños. No nos merecemos que absolutamente nadie que ha ocupado el cargo de presidente le haya importado lo más mínimo a Extremadura.

Porque una persona a la que le importa Extremadura no deja que su región sea invisible, no se mantiene al margen sin molestar a las personas que nos tienen que proveer de servicios, no deja que Extremadura sea una región dependiente de la solidaridad, de fondos europeos o de lo que sea. Extremadura tiene un potencial inmenso.

Cualquier persona ligeramente conectada con la realidad, por poner un ejemplo, sabe que Extremadura podría ser una potencia energética, más de lo que ya lo es. Sabe que Extremadura podría ser clave precisamente con las relaciones con Portugal, uniendo Lisboa con Madrid, con Barcelona, pasando por Extremadura y vertebrando Extremadura. Sabría que Extremadura sería una región mucho más competente si se vertebran los territorios de manera de comunicaciones entre comarcas, entre pueblos.

La gente no quiere irse de Extremadura. Los extremeños adoramos nuestra tierra, pero no podemos estar ahí, no hay oportunidades. Yo lo digo siempre: uno se tiene que ir de los sitios a los que no se puede llegar. Y en 42 años de autonomía extremeña, nadie ha sido capaz de tratarnos a la altura, nadie ha sido capaz de ponernos en valor», reza su discurso.

Entona entonces, parte del 'mea culpa': «He de reconocer que los extremeños sí que tenemos parte de culpa, en no haber sido lo suficientemente exigentes, en no haber sido lo suficientemente críticos y en haber elegido el bipartidismo una y otra vez. Cuando el bipartidismo, si ya es malo a nivel nacional, a nivel autonómico es todavía peor. Hay que comprender que el bipartidismo ha ahogado a Extremadura», dice contundente.

«Este 21 de diciembre hay que votar con cabeza, hay que votar pensando en que el tiempo no es infinito, hay que votar pensando en que las decisiones que tomemos hoy afectarán a las generaciones que vengan. Igual para algunos ya es muy tarde, pero prefiero que el cambio llegue tarde a que no llegue nunca. Cuanto antes barramos todo resquicio de los vagos e ineficientes casos de nuestros presidentes, igual Extremadura podrá avanzar. Y cuando nos tomemos en serio nosotros mismos y nos respetemos a nosotros mismos, igual podremos ponernos en valor», termina diciendo.