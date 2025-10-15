Las demandas por despido aumentan un 9,2% en Extremadura entre abril y junio Baja sin embargo el número de concurso de acreedores en la región, con lo que se cumple una tendencia al alza

Luis Expósito Badajoz Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:35 Comenta Compartir

Los órganos judiciales extremeños recibieron entre abril y junio un total de 606 demandas de despido, lo que supone un incremento del 9,2% con respecto al mismo periodo del año anterior según los datos dados a conocer este miércoles por por el Consejo General del Poder Judicial.

Según informa en una nota, el número total de concursos presentados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 262, una cifra que supone un descenso del 1,5 % respecto al mismo trimestre de 2024 y se rompe así la tendencia al alza que existía.

Los concursos de personas naturales empresarios fueron los únicos que aumentaron, y lo hicieron en un 56,7 % respecto al año anterior, pasando de 30 a 47. El resto, por el contrario, mostraron comportamientos a la baja: los de personas naturales no empresarios disminuyeron un 5,1 % y los de personas jurídicas, un 27,5 % respecto al segundo trimestre de 2024.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2023, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil, los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello se realiza un análisis de estos procedimientos por el tipo de persona afectada y no por el órgano judicial.

Más lanzamientos y ejecuciones hipotecarias

El número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2025 fue de 86, un 7,5 % menos que en el mismo trimestre de 2024. De estos 86, 58 fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con un incremento del 3,6%, mientras que otros 17, derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que supuso un aumento interanual del 18,8%.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, en total 512, fue un 19,2 % inferior a las del segundo trimestre de 2024.

Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción sumaron 3.535 un 40,4% menos que el mismo trimestre del año anterior.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2025 ingresaron 11, un 21,5 % menos que el año anterior.

Temas

Extremadura

Juzgados