Los delfines, a esperar

No les cansaré con la matraca política del verano, el culebrón de si hay o no investidura antes del 23 de septiembre. El resumen a estas alturas es que todos los que presumen de estar en el ajo dan por hecho que tenemos nuevas elecciones el 10 de noviembre. Sobre todo porque el PSOE, (o quizá hay que decir Pedro Sánchez), las quiere. Las encuestas le están dando mejores resultados que el 28A y va a hacer caso a su estratega de cabecera, que le aconseja que se la juegue. Es cierto que por más que nos hastíe el tema no nos podemos abstraer de las consecuencias de la parálisis política: no hay Presupuestos del Estado y las comunidades no reciben las entregas a cuenta de la financiación autonómica que les corresponden. Y esa disfunción provoca averías en las haciendas regionales.

Extremadura, que políticamente goza de la estabilidad que le da la mayoría absoluta lograda por Fernández Vara el 26M, corre el riesgo sufrir la asfixia económica que siempre amenaza a una comunidad pobre.

Las elecciones repartieron triunfos y derrotas pero también abrieron un melón que los líderes se han apresurado a cerrar. Ni PSOE ni PP quieren guerras de sucesión en su seno. José Antonio Monago aplaza al menos a 2021 su eventual marcha y la elección de un nuevo líder, y Guillermo Fernández Vara ha cortado de raíz las aspiraciones de los delfines al abrir la vía para eliminar la limitación de mandatos. Cuando todos creíamos que esta era su última legislatura y la carrera por la sucesión se empezaba a animar (ya se hablaba en privado de media docena de aspirantes, desde el presidente de la Diputación de Badajoz a la presidenta de la Asamblea, el vicepresidente Vergeles o la delegada del Gobierno), el PSOE anuncia que va a debatir la aprobación de una ley que quite toda limitación. ¿Significa eso que Fernández Vara quiere optar a un cuarto mandato en 2023? En la entrevista publicada por HOY hace apenas un mes no desvela su intención, aunque sí su voluntad de cambiar la ley para que las posibles «guerras de sucesión» que se entablarían (que estaban larvadas) no distraigan a su Ejecutivo. 2023 está muy lejos y quién sabe qué panorama político habrá en España y en Extremadura para entonces. Pero lo que sí le aseguraría a Fernández Vara el cambio de la ley es tener la puerta abierta para volver a ser candidato. Un presidente que tiene fecha de caducidad tiene menos poder que otro que puede continuar. ¿Y quién sabe qué puede ocurrir en cuatro años?

«Vara se quiere perpetuar en el poder», ha atacado Monago en una crítica esperada. Si la limitación de mandatos se veía como una medida de higiene democrática (siempre se ha valorado como tal que en Estados Unidos los presidentes no pueden serlo más de ocho años), la eliminación de la norma, que no existe en la Constitución española, se puede entender como un paso atrás. Y tiene toda la lógica que Monago se oponga a la derogación de una ley que promovió él en su etapa de presidente. La postura que defiende Vara es que sean los electores los que, con su soberanía, acorten o alarguen las carreras de sus gobernantes, ya sean cuatro años o cuarenta. Lo cierto es que en España no ha cuajado de manera general la idea de limitar los mandatos y en estos momentos solo la tienen en vigor Castilla y León y Murcia. Castilla La Mancha ha eliminado una norma similar que había sido aprobada con José Bono.

El cambio en Extremadura levantará críticas, y no solo las de Monago y el PP, pero el PSOE extremeño y el propio Fernández Vara han salido reforzados por la mayoría absoluta y saben que el desgaste será escaso. El asunto se debatirá en la Asamblea, se sacarán a colación a todos los 'maduros' y los 'evos' que cambian leyes para extender sus mandatos presidenciales, y en una semana pasará la tormenta. Y los delfines, a (des)esperar.