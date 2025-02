Restricciones por la covid: La Delegación del Gobierno anula 15.100 multas del estado de alarma

La Delegación del Gobierno en Extremadura paraliza 15.100 sanciones en la región por incumplir las restricciones a la movilidad acordadas por la pandemia de covid-19 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el primer estado de alarma.

El Boletín Oficial del ... Estado ha publicado en las últimas semanas y hasta el pasado viernes un total de 18 resoluciones en las que o bien se anulan multas ya impuestas o bien se dan por concluidos procedimientos en marcha. Estas resoluciones afectan a 1.980 expedientes.

Las subdelegaciones del Gobierno son las encargadas de publicar estos acuerdos. Las primeras resoluciones correspondieron a Cáceres, donde ya se han tramitado 743 anulaciones en un total de trece escritos. En Badajoz por el momento solo han aparecido en el BOE cinco, pero con más expedientes, 1.237.

De estas sanciones, 888 corresponden a expedientes del año 2020, mientras que 1.092 son del presente ejercicio.

Estas publicaciones siguen un mismo modelo, que también se repite en otras provincias del país. Como recogen, las subdelegaciones del Gobierno tramitaron procedimientos sancionadores por incumplimiento de tres apartados del real decreto de 14 de marzo de 2020 por el que se decretó el primer estado de alarma. En concreto, se trata de las limitaciones a la circulación por las vías o espacios públicos, las restricciones a la circulación de vehículos y el cierre de carreteras. Afectan por tanto al confinamiento.

Saltarse esas normas suponía una infracción tipificada como grave por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por desobediencia, lo que podía implicar una multa de al menos 601 euros.

Las subdelegaciones revocarán 6.600 sanciones impuestas por las restricciones del primer estado de alarma

Sin embargo, tal como se recoge en las citadas publicaciones, el Tribunal Constitucional decretó el pasado mes de julio la anulación de los tres preceptos citados al apreciar que la limitación de derechos fundamentales solo puede llevarse a cabo bajo el paraguas del estado de excepción, con lo que no es suficiente con la declaración del estado de alarma. La sentencia establece asimismo la revisión de todos los procedimientos sancionadores vinculados con la norma de 2020 por esos tres motivos.

Por esa razón, las subdelegaciones del Gobierno proceden ahora a anular esas sanciones, para lo que están acumulando los expedientes en distintas resoluciones con el objetivo de agilizar los trámites.

6.600 multas a devolver

Esta decisión tiene un efecto inmediato en aquellas personas a las que ya se ha notificado e incluso cobrado las multas. En este caso, la Delegación del Gobierno señala que va a proceder a revocar las 6.600 sanciones impuestas como consecuencia del primer estado de alarma.

Como se ha explicado, dicha revocación se hará de forma masiva mediante resoluciones que comprenderán la acumulación de expedientes sancionadores. Pero actualmente el número de publicaciones no se puede precisar porque dependerá de la capacidad de publicación en los diarios oficiales. Hay que tener en cuenta que el BOE lleva varias semanas tramitando escritos de este tipo de todas las provincias españolas.

«Realizada la revocación de las citadas sanciones la Administración procederá a la devolución de los importes que se hubieran abonado como consecuencia de las mismas», añade la Delegación del Gobierno.

Del mismo modo, la institución afirma que ya ha procedido al archivo de unas 6.000 denuncias correspondientes a expedientes que no se habían iniciado y de cerca de 2.500 procedimientos iniciados que aún no habían sido resueltos. En estos casos no recaerá resolución alguna, dando cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del Constitucional.