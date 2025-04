«No me han dejado subir con mi hija de dos años y mi perra al autobús»

La odisea de coger el tren en Extremadura se repetía este miércoles en Navalmoral de la Mata. Allí tuvo que esperar medio centenar de ... viajeros procedentes de Madrid que habían cogido un bus en Atocha para bajar en la localidad cacereña, donde les esperaría un tren que no estaba en la vía y que tardó casi dos horas en llegar. Y cuando parecía que todo se solucionaba, que por fin el tren entraba en la estación para bajar a los usuarios con destino Madrid y llevarlos en autobús hasta la capital y en ese mismo convoy, montarse los viajeros que esperaban en el municipio moralo desde las 18.40 horas, comenzaba la aventura de Rubén, su hija y su mascota. «No me han dejado subir con la niña de dos años y mi perra al autobús».

Con esta historia se encontró Rubén este miércoles al llegar en tren desde Cáceres hasta Navalmoral para subirse al bus que los transportaría hasta Madrid. Este hombre se ha topado con la negativa del revisor para viajar en autobús con una mascota.

Según ha relatado Rubén, al desplazarse con un abono recurrente (el abono gratuito para viajeros frecuentes) no ha podido ampliar el billete de autobús para su mascota en Cáceres y no podría hacerlo hasta llegar hasta la estación morala. Este viajero confirma que en Cáceres ya le advirtieron de la posibilidad de quedar en tierra al no poder montarse en el autobús con su mascota. Finalmente se ha confirmado la hipótesis y Rubén se ha tenido que quedar en Navalmoral con una pequeña de dos años y su perra.

Este usuario asegura que ha sido bastante previsor y que ha llegado a la estación de cáceres con casi media hora de antelación para solucionar el trayecto de su perrita en autobús, puesto que por teléfono no podía modificarlo al disponer de un abono recurrente. A pesar de saber que podía encontrarse con esta situación, Rubén ha decidido subir al tren hasta Navalmoral, «pero ¿y qué hacía?». Una vez allí ha sido cuando el revisor se ha negado y no dejado que subieran al coche. Este viajero dice que pondrá una reclamación. «No pueden avisarme en una estación, 15 minutos antes, sin recibir ningún mensaje de Renfe que me alerte de la situación», sentencia mientras aguarda que su mujer llegue en coche desde Madrid para llevarlos juntos a casa.