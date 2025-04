Día de Todos los Santos: «Me han dejado a algún fallecido casi en la calle para que no entrara»

«Me gustaría que lo vivido en el último año y medio no se pudiera repetir. Irrepetible». Tras media hora de conversación en la que ... ha predominado el tono pausado y la voz tenue, Antonio Ángel Monge Barneto, de 49 años, cambia de registro y eleva la intensidad de su discurso para pronunciar «irrepetible.» Parece como si este dueño de una funeraria familiar quisiera exorcizar la experiencia tremenda que ha acumulado durante una pandemia que ha cambiado radicalmente la manera de actuar y trabajar a personas como él. Pegado constantemente al móvil para realizar servicios (su palabra más reiterada) en los que, admite sin tapujo, ha tenido miedo por la covid.

«Llegaba a dudar de si a pesar del EPI (equipo de protección individual) que llevaba, muchas veces reforzado, me había desinfectado bien al terminar la jornada laboral. A pesar de los EPI y de la precaución que siempre tomaba, nunca estaba tranquilo sobre si me podía haber contagiado. Y lo peor, si lo podía haber llevado a mi mujer, mi hija y mi madre, de 88 años», confiesa.

De trato afable y charla siempre amena, este hombre de Salvatierra de los Barros relata que aparte de ser un trabajador de funeraria ha tenido que ejercer de psicólogo con los familiares de los fallecidos que no podían estar con ellos en el entierro. «Que jamás nos tengamos que volver a enfrentar a situaciones como las que hemos tenido que afrontar. Ha sido muy fuerte», apostilla.

Cuenta Monge a este periódico que antes de que se empezaran a declarar oficialmente fallecidos por covid en Extremadura tenía sospechas fundadas de que la enfermedad ya estaba aquí. Su dinámica de trabajo estaba cambiando.

«Empezaba a haber demasiadas defunciones, mucho más de las normales, y eso venía a decir que algo estaba pasando y ese algo era la covid», relata este empresario de pompas fúnebres que compró su primer coche funerario en 1997 y está al frente de una empresa familiar (cuatro trabajadores) que tiene su ámbito de acción fundamentalmente por la comarca de Zafra, aunque su trabajo ha sobrepasado en ocasiones esa zona.

Experiencias

Funeraria Monge cuenta con tres velatorios propios en las poblaciones de Fuente del Maestre, Puebla de Sancho Pérez y Villalba de los Barros. Gestiona además los de La Parra, Feria y La Morera, de titularidad municipal.

«Ha sido un año y pico de muchísimo trabajo. En un día he tenido hasta cinco entierros, una cifra que jamás había alcanzado. Mi teléfono y el de la empresa no dejaba de sonar. Había estrés», concreta su fundador.

Antonio Ángel rememora «servicios que jamás se me olvidarán». Como la primera vez que tuvo que entrar en el cementerio de Zafra con un equipo de protección «que parecía de un marciano que acababa de caer a la Tierra o un buzo salido del mar». O cuando entró en una habitación de un hospital a recoger un difunto por covid «que ningún celador del centro hospitalario quería trasladarlo porque decían que no tenían el equipo de protección suficiente».

En algunas residencias, narra, «nos tenían prácticamente al fallecido en la calle para que no entráramos». En otros casos, ocurrió casi al contrario. «Entrábamos solo en la habitación para envolver al difunto en el sudario e introducirlo en el féretro porque no había gente que antes hiciera ese proceso. Allí se palpaba miedo y yo también lo tenía pero tenía que hacer mi trabajo».

Los primeros meses de la pandemia, aún sin conocimiento certero de cómo se transmitía la enfermedad y más aún sin vacuna, fueron especialmente inquietantes –admite– como para «no llegar a casa tranquilo cada vez que teníamos que trabajar».

«Lo único que podíamos hacer era protegernos lo más posible. Hice acopio para mí y los otros trabajadores de la funeraria de todo lo que podía de material de protección: guantes, calzas, gorros, monos de trabajo... Me puse a comprar PCR y nos la hacíamos nosotros mismo para comprobar cada cierto tiempo si estábamos infectados o no», explica a HOY.

Aparte de la propia tarea funeraria, el salvaterreño resalta otro trabajo que le causado un tremendo impacto en esta pandemia. «He tenido que ejercer a la vez de funerario y de familiar porque muchas personas se han quedado sin despedir y enterrar a sus fallecidos. Eso, te puedes imaginar, causa un impacto terrible en muchas familias».

De forma específica explica que en muchos entierros estaban «tres personas: el cura, el enterrador y yo. Sin ningún familiar presente. Por eso hacía vídeos y fotos con el móvil cuando estábamos en el cementerio y después se los mandaba a sus familiares. Eso es una experiencia muy fuerte en tu trabajo, muy fuerte», recalca mientras, de nuevo, eleva el tono de voz.

Antonio Ángel Monge vive ahora su desempeño profesional con otra óptica, pero no se atisba en su mensaje una indicación de que ya estamos en plena normalidad. «No me he contagiado porque he tomado muchas precauciones, muchísimas. Me preocupa la excesiva calma que veo ahora en general, tanto que puede resultar más fácil contagiarse ahora de la covid que hace unos meses, cuando todavía la sociedad estaba más preocupada», afirma.

Entiende que la ciudadanía no puede olvidar que la pandemia no está definitivamente superada. Es su último mensaje. «Soy el primero que me gustaría que fuese así. Entre otras cosas, para evitar situaciones que me han hecho soltar lágrimas como cuando mi madre me dijo un día que no iba a verla porque ya no la quería. En realidad la quería tanto que por eso no iba a verla, no fuera a contagiarse. Si se hubiera contagiado por mi culpa el remordimiento hubiera sido eterno», finaliza.