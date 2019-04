Dehesa sin uranio

He crecido física y emocionalmente rodeado de encinas y alcornoques, y soy lo que soy, como cualquier otro, por todo cuanto he vivido hasta el momento, con las influencias lógicas de mis mayores y mis amigos, de mis compañeros de colegio, de instituto, de universidad, de profesión. Soy lo que somos muchos de los que hemos echado los dientes en el mundo rural, en contacto más o menos íntimo con el campo, oliendo a hierba segada, a paja mojada, a purines, flores o carbón. Todo ello alimentado por lo que he visto y leído, por una formación académica ligada al mundo agrario que no ha hecho más que reafirmar mi inicial proclividad a disfrutar de nuestras dehesas, de la naturaleza y de todo cuanto tiene que ver con la producción agroalimentaria, la conservación de los ecosistemas y un modo de vivir del que hay mucho que aprender.

El mundo rural, tal y como lo conocimos, está amenazado. La actividad agropecuaria se enfrenta a precios irrisorios para muchos productores que ven cómo en los lineales de los mercados sus productos ven multiplicado el valor como consecuencia de largas cadenas de distribución e intermediarios. La actividad económica en los pueblos es limitada y los servicios de que gozan no son comparables con los de las ciudades. Los jóvenes abandonan los pueblos y el mundo rural envejece.

En medio de este panorama, todos los que amamos el territorio rural abrimos la boca como pájaros en un nido para que empresas sólidas inviertan en nuestros pueblos. Las iniciativas empresariales escasean y no hay alcalde que no puje por actividades que hagan resurgir la economía local.

Pero no todo es bienvenido. Las estrategias de desarrollo territorial impulsadas por Europa se basan fundamentalmente en que cada territorio elija su modelo. Para no huir de los pueblos lo primero es estar a gusto en ellos. Y cuando un pueblo entero dice no a una actividad concreta, tendrá sus motivos, que no necesariamente tienen que estar relacionados con la legalidad o la legitimidad.

Escribo todo esto porque en el suroeste, donde están las dehesas que me vieron crecer, se está promoviendo la explotación de minas de uranio a cielo abierto en una zona que afecta, como poco, a cinco municipios.

La mina de este elemento radiactivo estaría en el entorno de las famosas fincas Cabra Alta y Cabra Baja, que el Gobierno de Ibarra expropió a la Duquesa de Alba porque «la tierra es para quien la trabaja».

Pues bien, los descendientes de quienes reivindicaron entonces su derecho a explotar aquellos terrenos protestan ahora para seguir disfrutando de ellos, y su legitimidad de entonces será, como poco, la de ahora, y a ella se suman todos los que no quieren hacer del uranio un modo de vida. Yo no voy a valorar si una actividad extractora de estas características es más o menos dañina porque no tengo elementos de juicio suficientes, pero lo cierto es que me gustaría seguir teniendo una dehesa sin uranio. Va por ti, Perigallo.