El Defensor del Paciente denuncia ante la Fiscalía el caso de la mujer que espera ser operada desde hace 1.500 días

El Defensor del Paciente, la asociación a nivel nacional que denuncia situaciones como listas de espera o negligencias médicas, ha pedido a la Fiscalía de ... Cáceres que intervenga e investigue de oficio el caso de Isabel Iglesias, la cacereña que asegura que lleva esperando más de 1.500 días una operación del servicio de Traumatología.

Su historia la contó este martes este diario y el Defensor del Paciente, tras conocerla, ha realizado un escrito a la Fiscalía porque considera que existe «una dejación de funciones de la Administración pública y una omisión del deber de auxilio». Apunta que se trata de «una persona abandonada por la Administración». 1.500 días «son muchos y una patología no cura sola», añade.

Hay que recordar que Isabel Iglesias sufre, desde antes de la pandemia, una estenosis lumbar, es decir, un estrechamiento del espacio por donde pasan la médula espinal y las raíces nerviosas que le provoca dolores continuos.

«No me puedo casi mover y lo poco que ando es con bastones. Aguanto como puedo a base de medicación. Son más de 1.500 días esperando una operación que no llega; los dolores ya son horribles. Me están robando años de vida y esto me ha provocado una depresión. Ya no soy la que era. Estoy con antiinflamatorios, con un derivado de morfina y los médicos ya no saben ni qué darme para calmar el dolor», comentaba a HOY Isabel, de 74 años.

Según explica, en noviembre de 2019 le hicieron un preoperatorio, pero luego las intervenciones se paralizaron con motivo de la pandemia. Aunque ya han vuelto a la normalidad, no ha sido operada y su hijo, Juan Félix Roca, ha presentado varias reclamaciones al área de salud de Cáceres y a la defensora de los usuarios del SES.

Guarda cartas como respuestas a sus reclamaciones que están firmadas tanto por el anterior gerente del área, David Zambrano, como por la actual, Encarna Solis. En todas el mensaje es similar.

«Una vez realizadas las averiguaciones pertinentes, hemos de comunicarles que el servicio de Traumatología trabaja para que, con los actuales recursos humanos y materiales que dispone, dar una atención lo más temprana posible a todos los pacientes incluidos en la lista de espera quirúrgica», indicaba el SES en su última respuesta en 2024. Añadía que son prioritarios los pacientes con patologías no demorables como las oncológicas.

En marzo de 2024, la defensora de los usuarios del SES le aseguró en una carta a la que ha tenido acceso este diario que daba trasladado a la Dirección General del Asistencia Sanitaria del SES para que procediera a programar la intervención quirúrgica de Isabel, pero desde entonces no ha vuelto a saber nada.

En una anterior carta, la defensora de los usuarios detallaba que se habían superado los plazos máximos de respuesta establecidos por la ley e insistía en que se procediera a la intervención. Sin embargo, eso no se ha producido, según explica Isabel y su familia.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud, que indica que «la previsión que maneja el SES es operar a lo largo de este 2024 a los pacientes que llevan en lista de espera desde 2019». Si eso se cumple, Isabel debería ser operada este año.