«Defendemos que cualquier residencia pueda adquirir la medicación en la farmacia que quiera»

A las residencias de mayores les preocupa que salga adelante el nuevo decreto en el que trabaja la Junta para la administración farmacéutica en los centros sociosanitarios. Entienden que su principal objetivo es la racionalizacion del medicamento y están dispuestos a colaborar con el Servicio Extremeño de Salud (SES), pero se manifiestan en contra de que les obliguen a adquirir las medicinas en las boticas que el Ejecutivo determine.

«Defendemos que cualquier centro sociosanitario pueda adquirir la medicación en la farmacia que quiera», apunta Juan Carlos Campón, presidente de la Asociación de Residencias de Extremadura (Asorex), que ya está preparando sugerencias al borrador del decreto que ha salido a audiencia pública y puede recibir aportaciones de los ciudadanos hasta el próximo 5 de noviembre.

«Pediremos todo lo que hemos venido reivindicando históricamente», asegura Campón. Reconoce que en ese sentido ha habido avances con el actual gobierno extremeño, pero harán «precisiones para intentar lograr que se regule de una forma más clara».

Según este borrador de decreto, en términos generales las residencias de menos de cien plazas deberán contar con un depósito de medicamentos vinculado a una farmacia de la localidad y, las de más de cien, estarán obligadas a contar en sus instalaciones con una botica propia, aunque se abre la puerta a que ese servicio lo puedan hacer las farmacias públicas de los hospitales del SES.

«Tener una farmacia propia implica contratar a un farmacéutico y eso es una quiebra importante. Por qué no vamos a poder tener uno externo que gestione ese servicio», apunta Campón.

Además, cuando la distribución de medicinas a las residencias se ha realizado desde las farmacias de los hospitales del SES, Campón indica que «ha habido una incapacidad por parte del sistema farmacéutico hospitalario para realizar entregas efectivas». Añade que con la misma estructura no dan abasto. «Otra cosa es que la Administración refuerce sus estructuras».

Los farmacéuticos

Hay que recordar que en la anterior legislatura la Junta ya pretendió vincular el servicio de medicamentos a las residencias de mayores con la botica local, pero finalmente no salió adelante y los colegios de farmacéuticos buscan que sea una realidad con el actual gobierno.

El nuevo decreto apunta a que cumpliría con las pretensiones de los boticarios, pues en un principio se ajusta a lo que han defendido siempre. En cualquier caso, aún prefieren no hacer una valoración porque lo están estudiando en profundidad por si tuvieran que realizar sugerencias.

