Defectos en el túnel más largo del AVE extremeño obligan a repararlo antes de su estreno

Es la principal infraestructura del tramo de la alta velocidad ferroviaria extremeña entre Grimaldo y Casas de Millán. Hasta 300 operarios llegaron a trabajar allí ... con una inversión de 145 millones de euros, según publicó HOY en noviembre de 2017. Sin embargo, el túnel cacereño de Santa Marina, de 3.421 metros de longitud, va más allá. Se trata del más largo de los tres del trazado del AVE regional.

Todavía no circulan trenes con pasajeros por allí pero será necesaria una nueva inversión, más modesta, sí, pero la primera de todas en mantenimiento después de haber aparecido filtraciones. Así se pone de manifiesto en el informe técnico para contratar esas obras y cuya memoria ha elaborado el Grupo Tragsa.

Además de lo que se denomina 'premantenimiento' se apunta el encargo de los trabajos «para la ejecución de reparaciones y obras mayores que no pueden ser contemplados –se indica– en el canon anterior». Dicho encargo se refiere a «la necesidad en particular de contratar la reparación de filtraciones de agua mediante el sellado de varias juntas de dilatación del hormigonado de la bóveda del túnel».

Corresponde a «necesidades de reaparición de filtraciones de agua que existen», insiste. Deben contribuir a la conservación en perfectas condiciones de las dotaciones de Adif Alta Velocidad en la línea que va de Madrid a la frontera portuguesa a su paso por Extremadura. El presupuesto previsto se eleva a 96.558 euros con los impuestos incluidos.

Está prevista la aplicación de mortero ultrarrápido, colocar inyectores e inyección de resina o espuma e incluye los equipos de perforación e inyección, detalla la memoria de Tragsa. Esos menos de 100.000 euros no son una cifra especialmente significativa para estas obras si se compara con los millones de euros invertidos en el tramo para el trazado ferroviario próximo a Grimaldo, en las inmediaciones de Cañaveral (a 42 kilómetros de Cáceres, al norte). No obstante, lo llamativo es que se deba intervenir cuando todavía no ha circulado por esa vía un tren regular de alta velocidad cargado de pasajeros.

Sí lo ha hecho, pero en pruebas. El pasado 27 de enero Adif informó sobre los primeros viajes piloto por las nuevas vías, unos trabajos que se prolongan a lo largo de toda la plataforma «para garantizar el correcto estado de los elementos de la superestructura ferroviaria».

Una de las imágenes aportadas, precisamente, era la del «tren laboratorio BT 02 para determinar la calidad y fiabilidad de la nueva infraestructura» atravesando el túnel de Santa Marina. Las velocidades para la toma de datos pueden ir desde 160 a 200 kilómetros por hora.

La conclusión del túnel estaba anunciada para finales de 2017. Situado en las cercanías del Puerto de los Castaños, a media hora de Cáceres por la autovía A.66, ocupa casi la mitad del tramo de 6,6 kilómetros entre Casas de Millán y Grimaldo, pedanía de Cañaveral. El ancho es de 14 metros para facilitar la doble vía electrificada. Cuenta con dos salidas de emergencia.

Lo que dice Adif

La constructora Sando detalla en su web que la ejecución de la obra se llevó a cabo por el llamado 'método austriaco', en tres fases: una de avance en la que se excava y s e sostiene la zona superior; otra llamada 'destroza' en la que se sustenta la parte inferior; y la tercera en la que se soporta la contrabóveda.

A consultas de HOY, Adif explica que «no siempre la aparición de filtraciones, muy común por otra parte en toda clase de túneles (ferroviarios, de metro, de carretera) supone que esa situación es incompatible con la explotación ferroviaria». Alude a «una operación de mantenimiento correctora de una incidencia muy común», abunda, y que, en todo caso, se enfoca a que la infraestructura esté en «perfecto estado cuando se inicie la explotación ferroviaria de la línea».