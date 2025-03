De ocupar sus veranos trabajando como socorrista y en una orquesta (toca la guitarra y siempre quiso ser técnico de sonido), peleando habitualmente con un ... ligero sobrepeso, a ser responsable de un gimnasio y tener una forma física envidiable.

Este es el cambio radical que ha experimentado Javier Rodríguez Grande, de 26 años y natural de Torrequemada (Cáceres), en los últimos años. Este es su segundo verano en esta línea. «He pasado de estar de socorrista por el día en una piscina y tocando por la noche en la orquesta, sin dormir, a entrenar a más de 60 personas cada día, y a cuidarme más», explica.

Este monitor de entrenamiento funcional –o crosstraining, como lo denominan la mayoría de los adeptos– recibe a HOY en las instalaciones del Ly-Fit Box, propiedad de la también entrenadora Lydia Rodríguez, ubicado en Talayuela. «Al principio compaginábamos las clases ambos. Luego ya fui ganando experiencia y me quedé como responsable, pues Lydia viaja mucho por trabajo», señala.

Descendiente de familia ganadera (materna) y taxista (paterna), sus primeros recuerdos deportivos provienen de su padre, que jugaba al baloncesto y corría esporádicamente. «Yo cogía la bici, porque el fútbol no me gustaba», recuerda.

Fue haciendo el Bachillerato de Artes Escénicas, mientras se preparaba para cursar el ciclo de Técnico de Sonido cuando le picó el gusanillo. «Teníamos una asignatura de circo, me gustaba pero estaba acomplejado porque pesaba más de cien kilos y por como me movía. Coincidió que vi vídeos de Valentí Sanjuan (ultramaratoniano) y Sergio Peinado (fuerza). Descubrí sus vidas y decidí hacer más deporte y menos dieta», afirma. Corría el año 2016.

Entrenamiento funcional «El crosstraining es muy completo. Trabajamos fuerza, cardio y habilidades gimnásticas, como pueden ser el pino y la comba»

Aunque prosiguió con su proyecto de vida inicial y completó sus estudios de Técnico de Sonido, Rodríguez comenzó a formarse de forma autodidacta en deporte. El mundo del crosstraining empezaba a tirar de él, cuando poco se sabía de esta modalidad que aglutina varias disciplinas.

El desencadenante para el cambio de rumbo fue, precisamente, la conclusión de sus estudios y solo encontrar trabajos de verano (en orquestas) y como socorrista durante cuatro años. Eso y una conversación con su madre. «Me dijo que me formara en deporte», rememora.

Dicho y hecho: Cursó TSEAS (Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva, antiguo TAFAD), que concluye en 2022. Prácticas en el Crossfit Lagertha de Cáceres, donde ya llevaba años entrenando. «Ahí vi el crosstraining sobre el terreno».

Desde entonces no ha parado de formarse, de «sacar info de deportes tradicionales para aplicarlos a este mundo», etcétera, llegando al Ly-fit Box en diciembre de 2022.

Rodríguez subraya las ventajas de este tipo de entrenamiento, entre las que estaría el rendimiento, ya que se combinan varias disciplinas. «Trabajamos fuerza, cardio y habilidades gimnásticas, como pueden ser el pino y la comba».

Actividad física «Animo a cualquier persona sedentaria a que dé el primer paso. Ganará en salud física, mental y calidad de vida»

También la creación de una comunidad, estimulando la vida social. «Aunque sea un deporte individual, entrenas con un grupo, cada día ves quién va a tu clase a través de la aplicación de reservas,… acabas conociendo a más gente».

Finalmente, la conveniencia de entrenar en un entorno controlado y dirigido, con un profesor que te guía y te corrige los fallos.

Este tipo de experiencias, que ha vivido en primera persona, le llevan a afirmar con rotundidad que «dedicarme al deporte me ha cambiado la vida, me ha encauzado».

En cuanto a su anterior vocación, la de músico, reconoce que la echa de menos, pero que no puede compaginarlo «pues cuando me dedico a algo, me gusta centrarme al 100% para hacerlo lo mejor posible», si bien no descarta volver en un futuro a retomarlo.

No obstante, suele tocar la guitarra de forma esporádica, una vez o dos por semana, «a modo de terapia para evadirme de la rutina diaria». Para concluir, este joven deportista aprovecha para animar a cualquier persona sedentaria a que dé el primer paso hacia el mundo de la actividad física, sin importar la modalidad. «Ganará salud física, mental y calidad de vida».