'Decorado', la animación extremeña candidata a los Premios Forqué 2025 'The Glow Studio', con sede en Almendralejo, es uno de los finalistas a ganar el premio a 'Mejor largometraje de animación'

Irene Manzano Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Últimamente el talento extremeño está muy latente más allá de la región. A la candidatura de Carolina Yuste en los Premios Forqué 2025, se le suma la presencia de 'The Glow Studio', un estudio de animación creado por la productora 'Glow' que optará al galardón de 'Mejor largometraje de animación' con su proyecto 'Decorado'.

Con sede en Almendralejo, el origen de la creación de este estudio de animación fue para la producción del largometraje 'Buñuel en el Laberinto de las Tortugas', que acabó siendo premiado con el Goya a 'Mejor película de animación' en el año 2020.

Desde entonces, sus trabajos comprenden producciones de animación 2D y 3D, creadas de principio a fin, sin nunca olvidar aquello que los hace únicos: la calidad y la originalidad. Sus proyectos más recientes han sido para producciones de España, Irlanda, México, Estados Unidos o Alemania.

'Decorado', la candidata de animación extremeña a los Premios Forqué 2025

'Decorado' es la nueva película bajo la dirección de Alberto Vázquez y la producción de 'Abano', 'Glow' y 'Uniko', que es candidata en esta próxima edición de los Premios Forqué. No será hasta el próximo 13 de diciembre cuando sabremos si esta película animada suma otro galardón más a su histórico.

Ya ha sido premiada en 'Fantastic Fest' y 'Animation Is Film', además de haber sido seleccionada en Sitges, BFI London, Tokyo, Ottawa y Abycine, entre otros festivales internacionales.

Esta película es mucho más que animación: comprende una fábula sobre el sentido de la vida y las libertades humanas. Nos sitúa en la vida de un ratón de mediana edad, pero que se encuentra atrapado en una crisis existencial. Un viaje que hará que nos cuestionemos el sentido de la vida, la frustración, el capitalismo y la marginación social.

Otras candidaturas de este estudio

Pero 'The Glow Studio' no pretende parar de reunir éxitos. El estudio de Almendralejo ya ha sido preseleccionado para los Premios Goya del año que viene en la categoría de 'Mejor Cortometraje de Animación'. Dentro de esta shortlist, que incluye 15 cortometrajes de animación, competirán 'El corto de Rubén' y 'El Estado del Alma'.

No hay duda de que, con estos proyectos presentes y futuros, 'Glow' evidencia que el cine con base de producción extremeña alberga mucho arte, creatividad y gran calidad.

Temas

Premios

Almendralejo