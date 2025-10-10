HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona afectada por el incendio de Jarilla. HOY

Declaran todos los incendios como causa de fuerza mayor para las ayudas de la PAC

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer la resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Junta relativa a la determinación de los incendios declarados como causa de fuerza mayor para el pago de ayudas de la PAC 2025.

De este modo, se declaran los incendios forestales y no forestales acontecidos en Extremadura durante el verano como fuerza mayor y se reconoce a las personas afectadas por los mismos el cobro de las ayudas de la PAC.

En concreto, estas personas podrán cobrar la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad, la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y jóvenes agricultoras y regímenes en favor del clima y de medio ambiente (eco-regímenes), los pagos directos asociados a las personas agricultoras y a las personas ganaderas, y los pagos establecidos en función del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2022.

También la concesión y pago de las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, la concesión y pago de primera anualidad y el pago de la tercera anualidad, de determinadas intervenciones recogidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023 - 2027.

Además, la resolución recoge un anexo en el que se detallan los municipios en los que el Plan Infoex ha actuado en incendios forestales y no forestales, un documento en el que podría adicionarse algún otro municipio afectado, ya que continúa vigente la época de peligro alto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  5. 5

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  6. 6 Herido grave un hombre al volcar un camión cuando realizaba maniobras de descarga cerca de Talavera la Real
  7. 7

    Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese
  8. 8 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  9. 9

    Extremadura aprueba la creación de la primera universidad privada de la región
  10. 10 Cancelados los dos vuelos de la mañana entre Madrid y Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Declaran todos los incendios como causa de fuerza mayor para las ayudas de la PAC

Declaran todos los incendios como causa de fuerza mayor para las ayudas de la PAC