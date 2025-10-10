Declaran todos los incendios como causa de fuerza mayor para las ayudas de la PAC

Redacción BADAJOZ. Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer la resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Junta relativa a la determinación de los incendios declarados como causa de fuerza mayor para el pago de ayudas de la PAC 2025.

De este modo, se declaran los incendios forestales y no forestales acontecidos en Extremadura durante el verano como fuerza mayor y se reconoce a las personas afectadas por los mismos el cobro de las ayudas de la PAC.

En concreto, estas personas podrán cobrar la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad, la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y jóvenes agricultoras y regímenes en favor del clima y de medio ambiente (eco-regímenes), los pagos directos asociados a las personas agricultoras y a las personas ganaderas, y los pagos establecidos en función del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2022.

También la concesión y pago de las ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, la concesión y pago de primera anualidad y el pago de la tercera anualidad, de determinadas intervenciones recogidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023 - 2027.

Además, la resolución recoge un anexo en el que se detallan los municipios en los que el Plan Infoex ha actuado en incendios forestales y no forestales, un documento en el que podría adicionarse algún otro municipio afectado, ya que continúa vigente la época de peligro alto.