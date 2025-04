La declaración del falso médico se suspende por la huelga de funcionarios judiciales

La declaración de Eduardo G. C., que presuntamente se hizo pasar por médico y atendió a pacientes de al menos tres localidades extremeñas (Jaraíz ... de la Vera, Navaconcejo y Alagón del Río) después de ser contratado por el SES, se ha suspendido por la huelga de funcionarios judiciales. Estaba previsto que declarara por videoconferencia este miércoles al estar fuera de Extremadura, pero finalmente no lo hará.

Según ha podido saber este diario iba a declarar desde un juzgado de Castilla y León, pero la huelga ha hecho que se cancele. La declaración se ha aplazado para mediados de junio, aunque por el momento no hay una fecha concreta.

Además, en el auto de citación se ofrecía la posibilidad al Colegio de Médicos de Ciudad Real y al de Cáceres de personarse como acusación particular y, según adelantó este diario, la entidad colegial cacereña así lo hará. De hecho, el Colegio de Médicos de Cáceres fue una de las entidades que también comprobó que Eduardo G. C. no aparecía como colegiado en ningún punto del país (la supuesta colegiación que presentaba era de Ciudad Real).

Eduardo G. C. ya fue condenado a un año y medio de cárcel por hacerse pasar por médico en varios centros de salud de Andalucía

A Eduardo G. C. se le investiga por un posible delito de intrusismo. Hay que recordar que ya fue condenado a un año y medio de cárcel por hacerse pasar por facultativo en varios consultorios del Sistema Andaluz de Salud de Huelva. Además, le impusieron seis meses de trabajo en beneficio de la comunidad por falsificar un título universitario.

Además, el supuesto falso médico ya engañó presuntamente a la Junta de Extremadura en otra ocasión. Fue admitido para poder realizar las oposiciones de facultativo de atención continuada convocadas en el año 2011 por la Junta.

Durante estas últimas semanas han sido varios los pacientes que han asegurado que fueron atendidos por Eduardo G. C. Una de ellas fue Isabel Mérida, de Jaraíz de la Vera, que según contó en HOY, acudió al consultorio de de Jaraíz. «La consulta duró 30 minutos y fue muy rara. Nunca me habían atendido durante tanto tiempo y menos en Urgencias, que suelen ser consultas de apenas cinco minutos», dijo Isabel, que al salir le contó a un familiar que fue todo bastante inusual. «Me habló de su vida y los idiomas que sabe», afirmó.

Este diario se puso en contacto con Eduardo G. C. para que aportara su versión. «Donde yo tenga que hablar hablaré, pero en los medios de comunicación, no», afirmó. Preguntado por si el lugar en el que hablará será el juzgado insistió en que no va a hablar con los medios..