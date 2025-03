Año decisivo para el litio extremeño

José M. Martín Badajoz Sábado, 25 de diciembre 2021 | Actualizado 12/01/2022 13:38h. Comenta Compartir

Extremadura tiene litio en su subsuelo y varios proyectos sobre la mesa para su transformación. De momento, solo son eso, proyectos.

La empresa Phi4Tech tiene la intención de construir una fábrica de celdas de baterías en Badajoz y otra de cátodos –una de las partes que componen esas celdas– en dos ubicaciones diferentes de la provincia de Cáceres. Pero Extremadura también es una de las opciones para acoger la megaindustria que el grupo Volkswagen hará en España para producir baterías de litio y todavía no se ha empezado a extraer el mineral del yacimiento de Las Navas, en Cañaveral, que es el que está más avanzado.

Porque hay otras dos minas que están implicadas en los proyectos relacionados con la transformación del litio en Extremadura: la del paraje de Valdeflores, en Cáceres, y Aguablanca, en Monesterio, donde hay níquel, material igualmente necesario para las baterías.

La utilización del litio para almacenar energía no es algo novedoso. Las baterías de los teléfonos móviles, por ejemplo, se fabrican con este material. Sin embargo, el impulso que se está dando al vehículo eléctrico y la búsqueda de sistemas más eficientes para almacenar energía, sobre todo pensando en las plantas de generación renovable, han reactivado el interés de la industria por el litio.

Extremadura tiene un gran potencial gracias a sus explotaciones mineras.

Las minas extremeñas

Para la mina de Cañaveral la empresa Lithium Iberia presentó hace un par de meses el proyecto de explotación ante la Junta de Extremadura. La respuesta se espera a lo largo de 2022 y que el inicio de la extracción de litio sea en 2023.

Ese 2023 es el horizonte hacia el que miran el conjunto de proyectos extremeños relacionados con el aprovechamiento del litio. La finalidad es que en ese año salgan de Badajoz las primeras celdas de las baterías, el último paso del proceso que Phi4Tech plantea realizar en la región. Sería el 80% de batería, pero faltaría el ensamblaje y su adaptación al vehículo o al sistema en el que se vaya a instalar, según confirman desde la empresa.

Mina de Cañaveral Estado: Presentado el proyecto de explotación.

Inicio de extracción: En 2023.

Mina de Cáceres Estado: La empresa trata de cumplir con el plan de Urbanismo de la ciudad.

Inicio de la extracción: Sin fecha.

Mina de Monesterio Estado: Solicitada la renovación de la guía de explotación.

Trámites: Se están realizando trabajos de adaptación.

Inicio de extracción: Primer trimestre de 2022.

Fábrica de cátodos Estado: A la espera de que la mina de Cañaveral sea viable.

Trámites: Falta por decidir su ubicación.

Inicio: En 2023.

Fábrica de celdas Estado: Se está adaptando el proyecto.

Trámites: Solicitada la reserva de suelo de la Plataforma Logística.

Inicio: Antes de junio de 2023.

Más problemas está teniendo la explotación del yacimiento de la capital cacereña. Infinity Lithium continúa tratando de salvar los escollos necesarios y poder extraer litio de la mina de Valdeflores. La empresa ha planteado diversas alternativas, como que la mina sea subterránea para cumplir con el plan de Urbanismo o utilizar hidrógeno verde en el proceso de extracción.

El tercero de los proyectos mineros relacionados con la fabricación de baterías es Aguablanca. Este yacimiento no tiene litio, pero sí níquel, que es otro material básico para la fabricación de las celdas.

Hace medio año que Mario Celdrán, CEOde Phi4Tech y uno de los inversores de la sociedad que compró la mina, ya informó que estaban en proceso de solicitar la guía de explotación del yacimiento. «Para poder reabrir tenemos que realizar unos trabajos de adaptación», confirman fuentes de esa sociedad. Consideran que podrán extraer material de Aguablanca en el segundo trimestre de 2022. Se trata de un ligero retraso sobre el calendario previsto, que apuntaba a hacerlo antes del próximo mes de marzo.

La previsión es que una vez que vuelva a la actividad en esta mina trabajen unas 350 personas.

Los cátodos

Una batería de litio están formadas por ánodo y cátodo. Ambos componentes se harán, si los proyectos continúan adelante, en Extremadura.

La producción de cátodos se hará en dos puntos de Cáceres: en Cañaveral y en otro municipio que Phi4Tech todavía no ha decidido. La división se hace para que los polígonos en los que se ubiquen tengan más fácil cumplir con las exigencias de potencia eléctrica que requiere la industria.

La empresa dijo al dar a conocer el proyecto, hace más de ocho meses, que los candidatos eran Navalmoral de la Mata, Malpartida de Plasencia, Arroyo de la Luz, Aldea del Cano y Torrejoncillo. También que la conexión ferroviaria, la disponibilidad de suelo industrial y de un polígono con potencia eléctrica de 20 MW (megavatios) decantarían una decisión que se esperaba para el pasado mes de julio. Sin embargo, todavía no se ha tomado.

Como la construcción de esta industria se vinculó desde el primer momento a que se pudiera explotar la mina de litio de Cañaveral, desde Phi4Tech advierten que –pese a tener muy avanzada la ubicación de la segunda parte de la industria– no lo anunciarán hasta tener la seguridad de que la mina es viable.

Ese retraso en la elección del municipio en el que se levantará la segunda parte de la fábrica de cátodos no va a afectar al calendario que se maneja para empezar a funcionar. De nuevo se apunta a 2023.

En caso de que ambos proyectos sigan el cauce previsto, los cátodos que se construyan en Extremadura se dirigirán a la fábrica que Phi4Tech proyecta en Badajoz, pero también a otras industrias de baterías europeas. «Actualmente, todos los cátodos vienen de China y una fábrica en Europa serviría para facilitar el cumplimiento de la normativa de trazabilidad que tiene la Unión Europea y se aplica también al vehículo eléctrico», señalan fuentes de la empresa.

En lo que se refiere a la producción de celdas de baterías en Badajoz, desde Phi4Tech aseguran que es un proyecto absolutamente independiente del resto. Es decir, que se instalará en la Plataforma Logística se extraiga o no litio en Extremadura y se hagan o no cátodos en la región y si no se puede nutrir de materias primas extremeñas se importarán de otros lugares.

La decisión sobre la fábrica de cátodos se tomará cuando se confirme la viabilidad de la mina de Cañaveral

En este caso también está habiendo un ligero retraso con los pasos intermedios, aunque la previsión continúa siendo que esté activa en el primer semestre de 2023.

La idea inicial era que el proyecto ya estuviera registrado en el Ayuntamiento de Badajoz. No ha sido así, pero la empresa ya ha entregado un proyecto completo a los técnicos municipales, como confirmó hace unos días Carlos Urueña, concejal de Urbanismo de Badajoz. «Les hemos pedido algunos cambios», según Urueña.

Además, informó que Avante –propietaria de los terrenos de la Plataforma Logística– debe hacer una modificación del PIR. Y a la espera de que se haga se encuentra la empresa, que tiene la intención de registrar el proyecto en los primeros dos meses del año que viene. Al haber ido avanzando sobre el mismo de la mano del Ayuntamiento, creen que el trámite de aprobación será rápido y que las máquinas puedan estar trabajando sobre el terreno antes de verano del año que viene.

Por el momento ya han efectuado «una solicitud de reserva que se encuentra en tramitación administrativa» sobre el suelo que pretenden ocupar, confirman en Avante.

La fábrica necesita 177.000 metros cuadrados de la Plataforma Logística y en Phi4Tech detallan que todavía están a la espera de que se puedan cubrir las necesidades que tienen de potencia eléctrica en este espacio.

Primera batería

En la fábrica de Badajoz está previsto que se construyan los ánodos y se unan a los cátodos para completar la celda.

Para cumplir con los plazos, y llegar a 2023 en producción, la empresa trabajará en paralelo en las instalaciones que ya tiene en Noblejas (Toledo). Allí irá desarrollando sus baterías, que tienen un diseño novedoso y utilizan grafeno que la empresa producirá en esta misma ubicación.

En este sentido, desde Phi4Tech avanzan que el año que viene se producirán en Noblejas las primeras baterías. Luego esos procesos se trasladarán a Badajoz cuando esté terminada la instalación de la Plataforma Logística.

Comenta Reporta un error