«Decidiré si doy el paso de seguir tras un diálogo con Casado»

José Antonio Monago debe afrontar en 2021, si no hay adelanto, el congreso regional en el que se producirá la renovación de cargos en el PP extremeño. Él alcanzó la presidencia en 2008 y fue reelegido en 2012 y 2017.

-¿Seguirá como presidente del PP?

- Siempre estoy a disposición del partido...

-Esa es una frase hecha.

-Es que es verdad, es que soy un canterano, vengo del PP y siempre seré del PP. Tengo energías, tengo ganas y más experiencia que nunca, pero también es verdad que hay una dirección del partido y unos militantes que deben decidir. Todavía no se ha abierto ese debate.

-En la opinión pública sí, ¿se presentará entonces?

-Queda tiempo para decidirlo, me encuentro bien y no me han colocado en la última fila en el Senado, prácticamente estoy detrás de Maroto (portavoz del grupo popular). Creo que se respeta lo que he hecho en la formación política. Presido el foro que agrupa a los presidentes autonómicos del PP...

-¿Cómo es su relación con Pablo Casado?

-Muy buena. Lo conozco desde sus tiempos en Nuevas Generaciones. Coincidí con él en algunos mitines, lo tuve de telonero y le di su sitio. Recuerdo uno en Candeleda donde ya dije a los presentes que ese joven iba a ser importante en el partido. La política te hace madurar muy rápido. Él ha llegado en un momento muy complicado del PP, no salió el mejor resultado, pero dio la cara y hay que darle tiempo, va ganando solvencia.

-¿Monago tiene recorrido en la política nacional?

-Si con 53 años no tengo recorrido...

-Cambie recorrido por aspiraciones, ¿tiene aspiraciones en la política nacional?

-Estoy bien como estoy.

-Pero si tiene edad, tiene experiencia...

-Ya, pero en política los sueños no se suelen cumplir, es complicado. Tienes que hacer bien tu trabajo cada día, y lo demás vendrá o no. Y suelo decir que como nada pedí, nada lamento. No puede haber una dictadura de la juventud, tampoco de la senectud, lo que hay que tener son proyectos vitales.

-¿El PP tiene cantera para sustituirle en Extremadura? No se ve un delfín claro.

- Sí, hay mucha gente de valía.

-¿Quién?

- No sabría darle un nombre porque son muchos, pero igual que en el PSOE hay muchos para sustituir a Vara: está Gallardo, el alcalde de Mérida, la delegada del Gobierno, la presidenta del Parlamento...

-¡Me dice nombres del PSOE y no de su partido!

-(risas) Bueno, porque ha habido un debate sucesorio y a lo mejor por eso se cambia la norma de mandatos. Yo voy a estar hasta el próximo congreso y tengo que decidir si doy el paso para seguir. Será un proceso de reflexión personal y un proceso de diálogo con mi presidente.

-¿Le gusta la fórmula de dos años cada partido, PP y Cs, en al Ayuntamiento de Badajoz?

-Mejor esa fórmula a que gobierne Ricardo Cabezas (PSOE). En Cáceres no fue posible porque también interviene la afinidad personal, pero este es buen ejemplo de Extremadura Suma. Con más partidos, hay que acostumbrarse a este tipo de pactos.